Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Şanlıurfa'daki programı sonrasında konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şehirdeki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı'na hareket ettiği esnada konvoyda bulunan, AK Parti İl Başkanlığı'na ait Serdar Çoban'ın idaresindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple İbrahim Halil Altun'un kullandığı 63 AAE 452 plakalı araca yandan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği'nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

MYP İL BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.