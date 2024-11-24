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Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybetti, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Şanlıurfa'daki programı sonrasında konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şehirdeki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı'na hareket ettiği esnada konvoyda bulunan, AK Parti İl Başkanlığı'na ait Serdar Çoban'ın idaresindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple İbrahim Halil Altun'un kullandığı 63 AAE 452 plakalı araca yandan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği'nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

MYP İL BAŞKANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Çok üzülemedim açıkçası . Akp ve yandaşları ilgilendirmiyor beni

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Haber YorumlarıAhmet Demir:

Avrupa'da bir basbakan kahve sırasındaykrn onu garson bile onemsemezken bizde bir bakanın arkasında yüzlerce araba ne kadar yalaka varsa konvoyda vallahi yazık billlahide yazik

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıakif köfteci:

Makam arabalari koruma arabalari hepsi halka açık yolda deli gibi gidiyorlar sonuç bu bir gün başkalarinda canıni yakacaklar

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

Agaayaa sormuşlar senin agalık nezaman bitecek aga cevap vermiş sizin eşşekliginiz bitince

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Bakanın arkasında gezmek ne ya o kadar koruma polis yazık günah Allah aşkına

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bu karşılama uğurlama törenleri konvoyları acilen yasaklanmalı gösteriş israf mal ve hatta can kaybı. Merak ediyorum kaç tane medeni ülkede var

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Mili yol partisi ile akp bakaninin konvoyu ne alaka. Rahmetli çalmadan giti yazık oldu

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Yahu bakan ise bakan bana ne bize ne yurt dışında yaşıyorum sokağımızda bir yüksek hükümet yetkilisi var adam çöpünü kendi çıkarıyor bahçesini kendi çim biçiyor vesaire kapıda da polis yok koruma yok

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Polislerimize acil sifalar dilerim.

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Haber YorumlarıDelololiko:

Batıl yolda canını verdi.

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