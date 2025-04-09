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Devlet Bahçeli'nin Ahlat'ta yaptırdığı konak tamamlandı

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptırdığı Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı.

Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem'in defnedildiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Emir Bayındır Kümbeti'nin mimarisinin esas alındığı ve Van Gölü kıyısında yapılan Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın yapımı tamamlandı.

Bahçeli'nin Ahlat'ta yaptırdığı konak tamamlandı

SELÇUKLU MİMARİSİNDEN ESİNLENİLDİ

2023 yılı Nisan ayında yapımına başlanan ve mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un yaptığı konağın yapımında, Selçuklu mimarisinden esinlenildi. İlçeye özgü kullanılan Ahlat taşından yapılan konağın inşası yaklaşık 2 yıl sürdü.

Bahçeli'nin Ahlat'ta yaptırdığı konak tamamlandı

KURT FİGÜRLERİ, SELÇUKLU KARTALI VE HİLAL ŞEKLİNDE ODALAR...

Yapılan konağın Van Gölü'ne bakan kısmındaki güney cephesinde Akkoyunlu beylerinden Emir Bayındır Bin Rüstem'in 1481'de defnedildiği Emir Bayındır Kümbeti'nin benzeri olan iki katlı yapı yer alırken, yapının alt kısmında büyük bir kabul salonu, üst kısmında sofalı oturumu olan baş odası bulunuyor. Konağın girişinde kurt figürleri ve Selçuklu kartalı, kuzey kısmında da hilal şeklinde misafir odaları yer alıyor.

Bahçeli'nin Ahlat'ta yaptırdığı konak tamamlandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nın maketi ise MHP Genel Merkezi'nde sergileniyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos 2024 tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunu ziyaret etmişti.

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Devlet Bahçeli'nin Ahlat'ta yaptırdığı konak tamamlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Daha gençleşip gelip oturmak için yaptı herhalde, bütçe çok neden yapmasın ki, koltuk çok tatlı her şey mübah .

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

nasip olmaz Umarim ona

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
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