Üye Girişi
Haberler
78 kişinin öldüğü yangın faciasında otel sahibi tüm suçu çalışanlara attı

78 kişiye mezar olan otelin sahibinden isyan ettiren savunma
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Kuzey Kore, su altından füze testi gerçekleştirdi

Trump'a büyük gözdağı! Koltuğa oturur oturmaz bir ilki yaşattılar
İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Abdurrahman Vişah esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı

Bağdat Caddesi'nde Gizem Demirci'ye çarpan doktor hakkında soruşturma tamamlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan doktor Murat K. hakkında soruşturma tamamlandı. Doktor, önce adli kontrolle serbest bırakıldı ancak 3 gün sonrasında tutuklandı. Olayın üzerinden sadece 1 gün geçmesine rağmen jet hızıyla iddianame hazırlandı.

Sık sık kazalarla gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan doktor Murat K. hakkında soruşturma tamamlandı. Adli kontrolle serbest kalan doktor 3 gün sonra tutuklandı, 1gün sonra jet iddianame hazırlandı. Korkunç kaza 16 Ocak günü İstanbul Kadıköy'ün sık sık kazalarla gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Çocuk doktoru Murat K.'nın kullandığı araç, işe gitmek üzere evden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarptı. O ankar güvenlik kameralarına yansıdı.

SERBEST KALDI, 3 GÜN SONRA TUTUKLANDI, 1 GÜN SONRA DAVA AÇILDI

Ağır yaralanan genç kız, yoğun bakıma alındı. Ancak Demirci, doktorların tüm çabasına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken karar Demirci ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Aracın çok hızlı olduğu, sürücünün telefonla ilgilendiği iddia edildi. Olaydan 3 gün sonra yeniden gözaltına alınan sürücü Murat K. tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararından 1 gün sonra soruşturmayı tamamladı.

ÇARPTIĞINI FARK BİLE ETMEMİŞ

Hazırlanan iddianamede şüphelinin ifadesine yer verildi. Araçla seyir halindeyken bir ses duyarak araçtan indiğini söyleyen Murat K., "İndiğimde çarptığım şahıs yerde yatıyordu. Yanına gittim, ambulans çağırdım. Alkollü değildim. Kurallara riayet ettim. Kazanın oluşumunda kusurum yok" dedi.

KUSURLARI SIRALANDI, 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli suçlamaları kabul etmese de savcılık düzenlenen kaza tespit tutanağına iddianamede yer verdi. Tutanakta, kazanın oluşumunda şüphelinin aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı ve kusurlu olduğu aktarıldı. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

DOSYADA SÖZ ADLİ TIP'TA

Dava gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, kusur durumunun tespit edilmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Sanık önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Bağdat Caddesi'nde Gizem Demirci'ye çarpan doktor hakkında soruşturma tamamlandı
Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
img

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
img

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
img

Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimizde koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi

Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.