Bağdat Caddesi'nde Gizem Demirci'ye çarpan doktor hakkında soruşturma tamamlandı

Sık sık kazalarla gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan doktor Murat K. hakkında soruşturma tamamlandı. Adli kontrolle serbest kalan doktor 3 gün sonra tutuklandı, 1gün sonra jet iddianame hazırlandı. Korkunç kaza 16 Ocak günü İstanbul Kadıköy'ün sık sık kazalarla gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Çocuk doktoru Murat K.'nın kullandığı araç, işe gitmek üzere evden çıkan ve karşıdan karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarptı. O ankar güvenlik kameralarına yansıdı.

SERBEST KALDI, 3 GÜN SONRA TUTUKLANDI, 1 GÜN SONRA DAVA AÇILDI

Ağır yaralanan genç kız, yoğun bakıma alındı. Ancak Demirci, doktorların tüm çabasına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken karar Demirci ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Aracın çok hızlı olduğu, sürücünün telefonla ilgilendiği iddia edildi. Olaydan 3 gün sonra yeniden gözaltına alınan sürücü Murat K. tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararından 1 gün sonra soruşturmayı tamamladı.

ÇARPTIĞINI FARK BİLE ETMEMİŞ

Hazırlanan iddianamede şüphelinin ifadesine yer verildi. Araçla seyir halindeyken bir ses duyarak araçtan indiğini söyleyen Murat K., "İndiğimde çarptığım şahıs yerde yatıyordu. Yanına gittim, ambulans çağırdım. Alkollü değildim. Kurallara riayet ettim. Kazanın oluşumunda kusurum yok" dedi.

KUSURLARI SIRALANDI, 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli suçlamaları kabul etmese de savcılık düzenlenen kaza tespit tutanağına iddianamede yer verdi. Tutanakta, kazanın oluşumunda şüphelinin aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı ve kusurlu olduğu aktarıldı. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.

DOSYADA SÖZ ADLİ TIP'TA

Dava gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, kusur durumunun tespit edilmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Sanık önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.