Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
İstanbul Bağcılar'da dükkanının ses yalıtımlı odasında 2019 ile 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay'ın cezası belli oldu. Mahkeme, Şenay'a 293 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Şenay'ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.
Olay 24 Mayıs 2023'te ortaya çıktı. Sucu Metin Şenay'ın 11 yaşındaki M.Y. isimli çocuğu iş yerine götürünce polis baskın düzenledi. Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü. Gözaltına alınan Şenay'ın telefonundan yüzlerce video çıktı.
Ayrıntılar geliyor...