Bafra'da Trajik Kaza: Anne ve Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada hayatını kaybeden anne ile 3 yaşındaki çocuğu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan yaralı kurtulan doktor baba, bebeğinin battaniyesine sarılarak ağladı.

Kaza, Bafra ilçesi Asarkale mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde asistan olarak görev yapan Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki çocukları Poyraz Kıyak otomobille birlikte suya gömüldü. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Cenazede gözyaşı

Hayatını kaybeden Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocuğunun cenazesi bugün Samsun Büyük Cami'ye getirildi. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağladı. Babanın "Oğlum" feryatları yürekleri dağladı. Serdar Kıyak'a cenaze namazı sonrası sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Anne ve çocuğun cenazesi Derecik Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN