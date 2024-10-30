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Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

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Ümraniye'de 27 yaşındaki Ayşe A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babası Atalay A.'yı öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli ifadesinde "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu" dedi.

Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi Sevap Sokak'ta 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BANA VE ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU"

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi.

Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ayşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

"HİÇ KAVGALARINI GÖRMEDİK"

Komşularının iyi insanlar olduğunu söyleyen karşı komşusu Zeynep A. 'Babası kızını, kızı babasını çok severdi. Nasıl oldu bizde şaşırdık, komşuları olarak şoktayız. Kızları çalışmıyordu, evdeydi. Temizlik şirketleri vardı. Annesi babayı mahkemeye vermişti, boşanma davası açmıştı. Annesi 3 ay buraya gelmedi, burayı istemiyordu. 3 ay sonra gelince kocası da eşinin geldiğine sevindi. Mutlulardı, hiç kavgalarını görmedik. Sabah kalktı adam 'Komşu nasılsın?' diye sordu. Son cümlesi oldu herhalde bana' dedi.

Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Cafer KILIÇ:

İnsanlar şaşırmış

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