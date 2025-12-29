Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: İstediğim yere bakarım

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava başladı. Katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin aralarında katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık, bugün hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmaya, tutuklu sanıklar, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık ile müştekiler ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Sanık Cemil Koç: "İstediğim yere bakarım"

Salonda Cemil Koç, Esra Tokyaz'a bakması üzerine, Tokyaz tepki gösterdi. Koç'un, "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine, müşteki Tokyaz, masada bulunan Ayse Tokyaz'ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı. Mahkeme Başkanı sanıkların sadece kürsüye dönük olması konusunda uyarıda bulundu.

Duruşma, sanıkların savunması ile devam ediyor. - İSTANBUL