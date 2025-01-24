Üye Girişi
Haberler
Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia
Konya'da 3 katlı bina çöktü! 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı 5 kişi enkaz altında

2 kişi yaralı olarak kurtarıldı 5 kişi enkaz altında
Konya'daki 3 katlı binanın çökme anı görüntülendi

Konya'daki binanın çökme anı görüntülendi
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı

Ayşe Barım'ın iş yerindeki arama sona erdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerinde yapılan ve 8 saat süren arama sona erdi.

ID İletişim'in sahibi ve birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı" olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ayşe Barım'ın iş yerindeki arama sona erdi

BÜNYESİNDEKİ SANATÇILARI GEZİ PARKI OLAYLARINA KATILMASI İÇİN YÖNLENDİRDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu menajer Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

Ayşe Barım'ın iş yerindeki arama sona erdi

İŞ YERİNDEKİ ARAMA 8 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerine geldi. Daha sonra soruşturmayı yürüyen İstanbul Başsavcı Vekili Can Tuncay, Savcı Furkan Kafalı ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan iş yerine gelerek incelemelerde bulundu. 8 saatin ardından iş yerinden alınan dijital ve diğer belgeler incelenmek üzere polis aracıyla İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramanın sona ermesinin ardından polis ekipleri iş yerinden ayrıldı.

Ayşe Barım'ın iş yerindeki arama sona erdi

Ayşe Barım'ın iş yerindeki arama sona erdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
img

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
img

2 kişi yaralı olarak kurtarıldı 5 kişi enkaz altında
img

En hızlı satılan ikinci el araçlar belli oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt: İstifa etmesi yetmez, yargılanmalı

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.