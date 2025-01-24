Ayşe Barım'ın iş yerindeki arama sona erdi

ID İletişim'in sahibi ve birçok ünlü oyuncunun menajeri Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı" olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

BÜNYESİNDEKİ SANATÇILARI GEZİ PARKI OLAYLARINA KATILMASI İÇİN YÖNLENDİRDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu menajer Ayşe Barım'ın gezi davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu tespit edildi. Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği belirlendi.

İŞ YERİNDEKİ ARAMA 8 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Barım'ın Beşiktaş'taki iş yerine geldi. Daha sonra soruşturmayı yürüyen İstanbul Başsavcı Vekili Can Tuncay, Savcı Furkan Kafalı ve İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Arslan iş yerine gelerek incelemelerde bulundu. 8 saatin ardından iş yerinden alınan dijital ve diğer belgeler incelenmek üzere polis aracıyla İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aramanın sona ermesinin ardından polis ekipleri iş yerinden ayrıldı.