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Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

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İzmir'de, 18 gün önce sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kapıyı kırarak içeri girmiş, 1 öğrenci ile 2 velinin yaralanmasına neden olmuştu. Aynı okulda bu kez el freni çekilmeyen otomobil, hareket ederek okulun bahçe kapısını kırdı ve içeriye daldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir okulda 18 gün arayla yaşanan iki olayda facia son anda önlendi. İki olay da sorumsuz sürücüler nedeniyle gerçekleşirken ilkinde öğrenci ve veliler yaralandı son olayda ise 2 çocuk ve 2 veli son anda kurtuldu.

Aynı okulda 2. vukuat: El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oluyordu

Kaza, 18 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.

Aynı okulda 2. vukuat: El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oluyordu

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veliyi koşarak gelip uyardığı görüldü. 4 kişi son anda kurtulurken, otomobil okulun bahçesine duvarı kırıp girdiği ve çevredekilerin yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

Aynı okulda 2. vukuat: El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oluyordu

18 GÜN ÖNCE DE BENZER KAZA YAŞANMIŞTI

1 Ekim'de ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarparak yaralanmalarına neden olmuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı.

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa Gündem Güncel Eğitim Yaşam Bahçe İzmir

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Yorumlar (9)

Ufuktaki Umut:

araba sürmeyi yeni öğrenen bayan veliler, nasıl bir cesaretleri varsa okulun kapisina kadar yanasiyorlar,

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Kutay Özmen:

Ben ce bu okul Naleetlen miş, Kurşun falan fayda etmez:))

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tarık usta:

bayan bayan işte

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Faruk Şafak:

Sınavlarda görev alan bir komisyon başkanı olarak şunu çok net söylemek isterim, 1- Sınav ktirerleri gerçek koşulların sadece %30 'unu kapsamaktadır. Gece yolculuğu, hayatın doğal akışı ve değişik panik durumlarında ehliyet alan sürücülerin kaza yapmama ihtimali yok. 2- Yeni ehliyet alan sürücüler, bayan sürücüler ve belli yaşın üzerindeki sürücülerin değişik periyotlarla tekrar sınava alınması ve gerçek elemenin bu şekilde yapılması gerekir. Çünkü sınavdan şansla geçenler olabiliyor.

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Ali Tokgönül:

Okula nazar değmiş . Kurşun dökün (!)

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Sihirbazın Çırağı:

Ayın şavkı vurur sazım üstüne - Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne - Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne - Ay bir yandan sen bir yandan - Güm güm güm atıyor kalbim

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Mustafa AVŞAR:

Nazar var. Allah kem gözlerden korusun.

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Elder Doctor:

Şöförler eğitimsiz bari biz kendimizi geliştirelim demiş zavallı arabalar. Bari kapıyı tam açık bırakın dan hasar azalsın.

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Muratklctr:

Kaza geliyorummm diyor. Daha ne desin

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