Aydın'da Sağanak Yağış Sonrası Sokaklar Göle Döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sokaklar göle dönerken, aracının plakası düşen bir vatandaş ise su birikintisinin içinde dakikalarca plakasını aradı.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınmaya çalışırken, oluşan su birikintileriyle göle dönen yollarda da sürücüler zor anlar yaşadı. Ata Mahallesi'ndeki Gıdacılar Çarşısı'nda da yollar adeta göle döndü, bazı işyerlerine su bastı. İlerlemekte güçlük çeken otomobillerden bazıları ise yolda kaldı, araçların plakaları düştü. Gıdacılar Çarşısı yolunu kullanan vatandaşlardan Ali Aydın ise aracının plakasının düştüğünü fark etti. Ayağına çizmeleri giyen Aydın, göle dönen yolda dakikalarca aracının plakasını arasa da başarılı olamadı. Aydın düşen plakayı bulmayınca aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Öte yandan Orta Mahalle Mahalle Tekstil Bulvarı ile Doğu Gazi Bulvarı'nın kesişimindeki tren yolu alt geçidinde de biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik polisleri tarafından bölgede trafik düzenleme çalışması yaparken, bölgede araçlardan düşen plakalar da polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Aşırı yağış ve selin hayatın sıkıntılarından olduğunu ifade eden Ali Aydın, "Buradan geçerken plakamız düştü, biz de onu arıyoruz. Malum su yoğun, plaka kayboldu herhalde. Yapacak bir şey yok. Biz de çıkıp evimize gideceğiz. Burada bir aracımız vardı tamirde. Diğer araçla gelirken mecbur suyun içinden geçtik. Başka çare yok" dedi. - AYDIN