Aydın'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların eğitim ve öğretimlerini güvenli bir şekilde sürdürmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı. Çalışmalar kapsamında 305 okulda görevlendirilen 20 sabit çocuk polisi, 127 sabit ekip ve 327 güvenli koordinasyon görevlisi öğrencilerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca trafik ekipleri de okul giriş-çıkış saatlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için görevlendirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların eğitim ve öğretimlerini güvenli bir şekilde sürdürmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde il genelinde toplam 305 okulda görevlendirilen 20 sabit çocuk polisi, 127 sabit ekip ve 327 güvenli koordinasyon görevlisi öğrencilerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde 26 trafik ekibi ve 44 trafik personeli ile okul giriş-çıkış saatlerindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve trafiği düzenlemek için öğrenci sayısı bakımında belirli bir büyüklüğe sahip olan ve ana arteller üzerinde bulunan okul önlerinde görevlendirme yapıldı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı başından itibaren sadece okul içerisinde değil, okulların çevresinde de güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteği alınarak, 183 metruk bina, 130 internet kafe, 352 kahvehane, 69 iddia bayii, 61 içkili yer, 206 market ve büfe, 229 park ve bahçe denetlemesi yapıldı. Denetimlerde; 1 internet salonu, 2 market ve büfeye usulsüzlükten yasal işlem uygulandı.

Bir önceki eğitim öğretim döneminde okul ve okul çevresinde meydana gelen asayiş ve trafik olayları değerlendirildiğinde; Eylül, Ekim ve Kasım aylarında geçen yıl okullarda meydana gelen olay sayısı 78 iken bu yıl arttırılan güvenlik tedbirlerine paralel olarak olay sayısı 64 olarak kayıt altına alındığı görüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim döneminde meydana gelebilecek olayların önlenmesi, olabilecek muhtemel suçlara müdahale süresinin kısalması, güvenli koordinasyon görevlileri aracılığıyla okul idaresi ile bire bir irtibatın sağlanması ve suç oranları ile suça sürüklenen çocuk sayılarının daha aza indirilerek çocuklarımızın daha güvenli bir eğitim dönemi geçirmesi hedeflenmektedir" denildi. - AYDIN