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Aydın'da Meltem Menteşeli Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı

Aydın'da Meltem Menteşeli Cinayetinin Şüphelisi Yakalandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde aracının yanında ölü bulunan 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin cinayetinin şüphelisi M.D., jandarma ekipleri tarafından saklandığı arazide yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde aracının yanında ölü olarak bulunan Meltem Menteşeli cinayetinin şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 11 Mart'ta saat 21.00 sıralarında Madran Mahallesi Kale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

5 kişi gözaltına alındı

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri T.A., Meltem Menteşeli'nin eşi R.M., B.G. ve F.Ö'yü gözaltına almıştı. Olayın şüphelilerinden M.D. ise kayıplara karışırken, devam eden soruşturmada M.D.'nin eşi G.D. de gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararlarının ardından, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. adli kontrolle, B.G. ve T.A.'nın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay kapsamında gözaltına alınan Menteşeli'nin kız arkadaşı F.Ö. ve firari şüpheli M.D.'nin eşi G.D. ise adliyeye sevk edildi.

Olayın şüphelisi saklandığı yerde yakalandı

Menteşeli'nin öldürülmesinin ardından olayın şüphelisi M.D. firar ederken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, JASAT, Komanda ve İstihbarat ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından zanlı M.D. saklandığı arazide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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