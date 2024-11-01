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Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı

Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kendisini asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üstünden çıkan 67 bin 350 lira nakit para ve 70 bin lira değerinde ziynet eşyasına el koyuldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kendisini asker olarak tanıtıp yaklaşıp 140 bin liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılık şüphelisi, Bozdoğan emniyetinin takip ve kovalamacası sonucu yakalandı.

HEM DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI HEM DARBETTİ

Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlularla mücadelesine devam ediyor. Emniyet güçleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal etti. Polis ekipleri şahsın eşkalini tespit edip bölgede geniş çaplı arama başlattı. Ekipler eşkali alınan şahsı tespit edip, metrelerce kovalayıp yakaladı. Şahsın üst aramasında 4 deste halinde 67 bin 350 lira nakit para ve 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.A. isimli dolandırıcının kendisini asker olarak tanıtıp, vatandaşı dolandırmaya çalışıp, darp ederek gasp olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Asker kılığında girdi, duygu sömürüsüyle vurgun yapmaya çalıştı

Dolandırıcının aldığı paralar ve ziynet eşyaları savcılık talimatının ardından sahibine teslim edilirken, A.A. isimli şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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