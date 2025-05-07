Aybüke Pusat tartışması Meclis'e taşındı! Zahid Sobacı'dan tepkilere yanıt

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na Aybüke Pusat damgasını vurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısını sosyal medyada hesabında paylaşan Pusat'ın, dizi kadrosundan çıkarılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda TRT'nin denetim toplantısı yapıldı. Komisyonda tansiyon sık sık yükselirken, 2 Nisan tüketim boykotuna destek veren Aybüke Pusat'ın, TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması gündeme geldi.

"YA ÖLDÜRÜRLER YA DA VATAN HAİNİ İLAN EDERLER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, konu ile ilgili şöyle konuştu:

"Aybüke Pusat'ı yaptığı açıklama dolayısıyla kusurlu görerek diziden ayırmanıza sebep olan boykot çağrısı ile ilgili olarak söylüyorum, halkın kendi dinamikleri ile başlattığı bir boykot vardı. Araştırırsanız, bunun siyasi bir parti tarafından başlatılmadığını görürsünüz. Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden ayrıldı, yani ayırdınız. Ben de dedim ki, 'Ne yapacaklar acaba karakteri? Ya öldürürler ya da vatan haini ilan ederler.' Bu ikisinden biri olur dedim, öldürdünüz, bakın mezarı."

"AYBÜKE PUSAT MESELESİ BU KADAR BASİT BİR MESELEDİR"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılması ile ilgili ifadeleri kullandı:

"TRT'de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne, sosyal çevresine, daha önceki yaşantısına, yaşam tarzına falan bakılmaz. Bakılsaydı zaten Aybüke baştan oynamazdı o zaman. İthamlara tersten, mefhumu muhaliften cevap verirseniz, o zaman Aybüke'nin hiç TRT'nin kapısından içeri girmemesi gerekirdi.

Aybüke, Teşkilat dizisine girmiştir, yaklaşık 2 yıl boyunca da oynamıştır. Hiçbir şekilde bir sorun olmamıştır. Ancak kendisi, TRT'nin de boykota dahil edildiği bir boykot çağrısına destek verirse, işveren olarak, "beni izleme, TRT'yi izleme, boykot et" diyen kişiyi TRT'nin dışına koymak en doğal hakkıdır TRT'nin. Nasıl istihdam en doğal hakkıysa, dışarıya koymak da en doğal hakkıdır. Çünkü TRT'nin kurumsal itibarı, TRT'nin marka değeri, her şeyin üstündedir. Genel müdürün de, yönetim kurulunun da üstündedir. Herhangi bir dizinin de reytingin de üstündedir. Dolayısıyla, Aybüke Pusat meselesi bu kadar basit bir meseledir. Bunu siyasi bir malzeme haline getirmenin lüzumu yoktur."