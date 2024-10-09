Üye Girişi
Haberler

Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu

Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da avukat Ş.G., döndüğü Giresun gezisi sırasında yolcu otobüsünün muavini O.K.'nin kendisine mesaj ve video yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ş.G., otobüs seyahati sırasında muavinin kendisine yazılı bir not verdiğini, daha sonra ise 'O.K.' isimli bir kullanıcıdan mesajlar aldığını belirtti.

Samsun'da avukat Ş.G. (27), seyahat ettiği yolcu otobüsünün muavini O.K.'nin kendisine mesaj ve video yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"SAKIZIN VARSA BANA DA VEREBİLİR MİSİN?"

Samsun Barosu avukatlarından Ş.G., gezmeye gittiği Giresun'dan dönmek için 15 Eylül'de saat 16.00'ya otobüs bileti aldı. İddiaya göre, seyahat sırasında otobüsün muavini O.K., üzerinde "Sakızın varsa bana da verebilir misin? Bir de yerde sigara paket gördün mü?" yazılı kağıdı Ş.G.'ye verdi.

GECE YARISI MESAJ GELDİ

Ş.G. muavine sakızının olmadığını, sigara paketini de görmediğini söyledi. Samsun'un Terme ilçesinde arkadaşı tarafından otomobil ile alınan Ş.G.'ye gece yarı sıralarında kullanıcı adı 'O.K.' olan numaradan mesaj geldi. Ş.G.'nin kim olduğunu sorması üzerine "Seni Giresun'dan Samsun'a getiren araç personeliyim" cevabını aldı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI

Muavin tanışmak istediğini söyleyip avukata iltifatlar edince Ş.G., numarayı engelledi. Bir gün sonra farklı bir numaradan Ş.G.'ye yine mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğunda 'Dün otobüste yanında oturan biri' cevabını veren kişi, avukat Ş.G.'ye cinsel içerikli mesajlar atıp, videolar gönderdi. Numarayı engelleyen Ş.G., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Giresun Samsun Hukuk Yaşam

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Nazillispor-Somaspor maçı izle! NAZİLLİSPOR- SOMASPOR maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE ALTAY- KARAMAN MAÇI İZLE | Altay- Karaman FK maçı ne zaman? Altay Karaman FK maçı şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Köfteci Yusuf sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.