Avukata kanlı pusuda şoke eden detaylar: Bir daha vurun beni öldürmeniz lazım

Kağıthane'de restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Murat K. ağır yaralandı. Motosikletli saldırganlar olay yerinden kaçarken dehşet anları güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı avukatın saldırı sonrası, "Bir daha vurun, bir daha ateş edin Beni öldürmemiz lazım oğlum. Beni öldüreceksiniz. Beni öldürmeden benden kurtuluş yok" dediği duyuldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesinde dün saat 15.00 sıralarında caddeye plakasız motosikletle gelen iki kişiden biri, restoranda yemek yiyen avukat Murat K'ye (34) silahlı saldırıda bulundu. Göğsünden ve kolundan yaralanan Murat K. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda çalışma yaparken, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer yandan silahlı saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan avukat Murat K.'nin iç kanama riski olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Avukata silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen saldırganlardan birinin inerek restoranda oturan avukata ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor. Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

"BİR DAHA VURUN, BENİ ÖLDÜRMENİZ LAZIM"

Yaralanan Murat K.'nın saldırının ardından bağırarak, "Bir daha vurun. Bir daha ateş edin. Beni öldürmemiz lazım oğlum. Beni öldüreceksiniz. Beni öldürmeden benden kurtuluş yok" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

