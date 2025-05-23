Ünlü avukat hakkındaki rüşvet suçlamasında yeni gelişme

Kocaeli Adliyesi'nde mahkeme başkanı olan eski öğrencisini ziyaret eden Avukat Prof. Dr. Seyithan D., hediye ettiği Dubai çikolatası poşetinden 2 bin 500 dolar çıkması üzerine "rüşvet" iddiasıyla yargılanmaya başlanmıştı. Görülen son duruşmada mahkeme, sanığın avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan alınması gereken soruşturma izninin bulunmaması gerekçesiyle kamu davasının durdurulmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, 2024 yılının kasım ayında Avukat Prof. Dr. Seyithan D. (55), hukuk fakültesinde öğrencisi olan, şu anda ise Kocaeli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan A.U'yu (34) ziyaret etti. İddiaya göre, sohbet sırasında Seyithan D., Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan R.Y. hakkında yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için talepte bulunulduğunu söyledi. A.U. ise söz konusu dosyanın Yargıtay'da olduğunu, bu talebin ise Yargıtay kararı sonrası değerlendirileceğini ifade etti. Bunun üzerine Seyithan D., kendisinin de yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması yönünde talepte bulunacağını söyleyerek odadan ayrıldı.

İddiaya göre, avukat Seyithan D., A.U.'nun odasına 25 Kasım'da yeniden gelerek elindeki çikolata poşetini hediye olarak bıraktı. Seyithan D. odadan çıktıktan sonra poşeti kontrol eden hakim A.U., içinde çikolata ve zarf içinde döviz banknotları olduğunu gördü. Hemen odadan çıkan A.U., bu sırada kalemde bulunan Seyithan D.'ye poşeti iade etti ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen avukat Seyithan D., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poşetin içinde ise 2 bin 500 dolar bulunduğu öğrenildi. 4 ay tutulu bulunan Seyithan D., ilk celsede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Sanık savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik, itibar edilemez'"

Olayla ilgili açılan davanın 5. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Seyithan D. ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasını yineledi. Savcı, sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilemeyeceğini belirterek, Seyithan D.'nin kamu görevlisi olan müştekiye görevle ilgili bir işi yapması için doğrudan menfaat sağladığını ancak bu teklifin kabul edilmediğini vurguladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"30 yıllık hukukçuyum"

Mütalaaya karşı savunma yapan Seyithan D., "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Bu olay nedeniyle ciddi manada maddi ve manevi zarara uğradım. Bu olay nedeniyle cezaevinde tecavüzcüler, insan öldürenlerle bir arada kaldım. Bir çok basın yayın organında haksız yere adım geçti. 30 yıllık hukukçuyum, 6 yıl dekanlık yaptım, 30 yıl hocalık yaptım, bir çok hukukçu yetiştirdim, böyle olmaması gerekirdi. İlk soruşturmayı yapan cumhuriyet savcısı, tutuklanmama karar veren hakim ve duruşma savcısı hakkında şikayetçi oldum. Beraatimi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Netice itibariyle soruşturma izni alınması gereken bir dosyadır, durma kararı verilmesini talep ediyorum. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyasında çekildim, zira rahatsızlık oluşturmak istemedim. Benim için önemli olan biran önce beraat etmektir. Hakkımda konuşulanlar beni gerçekten yaralamaktadır. Biran önce aklanmak istemekteyim" diye konuştu.

Mahkeme : "Soruşturma izni gerekli"

Mahkeme heyeti, sanığın avukat olması ve olayın suçüstü hali teşkil etmemesi nedeniyle Avukatlık Kanunu uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması gerektiğine hükmetti. Dosyada böyle bir iznin bulunmadığını belirten mahkeme, bu nedenle yargılamanın sürdürülmesinin mümkün olmadığına karar vererek, kamu davasının durdurulmasına hükmetti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak, Avukatlık Kanunu'nun 58 ve devamı maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması, izin verilmesi durumunda ise kamu davasının yeniden açılması istendi. Dosya, muhakeme şartı tamamlandığında tekrar ele alınmak üzere kapatıldı. - KOCAELİ