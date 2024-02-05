Firari mafya babası Fransa'da romantik akşam yemeği yerken yakalandı

Geçtiğimiz yıl, çarşaflardan halat yaparak cezaevi duvarlarından atlayarak kaçmayı başaran İtalyan mafya babası 40 yaşındaki Marco Raduano, Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde lüks bir restoranda romantik akşama yemeği yediği sırada yakalandı. Gargano Mafyası'nın lideri olan Raduano, Europol'ün en tehlikeli 10 kaçağı arasında yer alıyor.

PolisinRaduano'nun yakalamak için başlattığı operasyonda Raduano'nun sağ kolu olarak bilinen Gianluigi Troiano da yakalandı. Troiano, 2021'de ev hapsinden kaçarak elektronik kelepçesini çıkarmıştı ve Perşembe günü İspanya'nın Granada şehrinde bir kargo paketi aldığı sırada polis tarafından yakalandı.

Operasyon, Bari, Puglia'nın Bölge Anti-Mafya Müdürlüğü tarafından yönlendirildi ve Puglia'nın Carabinieri ROS ve il komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. İspanyol Guardia Civil ve Fransız Gendarmerie Nationale de operasyonda işbirliği yaptı.

Raduano'nun hapishaneden çarşaf bağlayarak gerçekleştirdiği kaçış, cezaevi gözetleme kameraları tarafından kaydedildi. 16 saniye süren bu kaçış, hiçbir gardiyanın fark etmediği veya takip etmediği bir durumu ortaya çıkardı, bu da maksimum güvenlikli cezaevinde iç soruşturmaya yol açtı.

Raduano, kaçışından önce uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı ve kaçışının ardından İtalya'nın Vieste kentindeki bir bardamafya üyesi Omar Trott'un öldürülmesini teşvik etmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.