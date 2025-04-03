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Avcılar'da iki otele silahlı saldırı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde aynı sokakta bulunan iki otele silahlı saldırı gerçekleşti. Şüphelilerin otel sahiplerinden para talep ettiği, alamayınca saldırı düzenlendiği öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, güvenlik kameraları saldırı anını kaydetti.

Avcılar'da aynı sokakta bulunan iki otele silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında lobide bulunan otel personelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da Otellere Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada

PARA ALAMAYINCA OTELLERE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan iki otel işletmesinde yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde yabancı bir numarayla otel sahiplerini arayan şüpheliler 500 bin lira para talep etti. İstediklerini alamayan şahıslar, sabaha karşı otomobil ile otelin önüne gelerek aynı sokakta karşılıklı bulunan iki otele de silahla ateş açtı.

Avcılar'da Otellere Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otele ateş açıldığı anda lobide bulunan bir personelin can havliyle kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Avcılar'da Otellere Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada

Avcılar'da Otellere Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada

Avcılar'da Otellere Silahlı Saldırı: O Anlar Kamerada

Avcılar'da iki otele silahlı saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSoner tekin:

mafya, yobazlar katiller hırsızlar dolandiricalar ülkesi oldu canım Türkiyem

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bunlar Disarida At Kostururken Hak Arayanlar, Binbir Gucluklerle Okumaya Calisan Guzel Cocuklar Esir Tutuluyor..

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

avrupa ve ortadoguda en fazla rekor seviyede ic güvenlik güclerine sahip ülkeyiz ama ne hikmetse ülkede güven yok icisleri bakani sürekli reklam yapiyor ama1800 yillarin teksasinda bile bizdeki kadar silahli olay olmuyormus, ben almanyada yasiyorum he yil 6 hafta karavanla Türkiyeyi dolasirim her sehir ve beldeye giris cikislarda yollarda kontrol noktalari var peki silahlar kacaklar nasil buralardan geciyor dersiniz adamlar soguktan sicaktan canlarindan bikmis suratina bakarak yol veriyorlar.

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