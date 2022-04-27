Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi - Haberler

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Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Avcılar'da bir evin bodrum katındaki havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, ev sahibinin izin vermemesi nedeniyle itfaiye erleri tarafından kurtarılamadı.

Gümüşpala Mahallesi Yeni Yuva Sokak'taki binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda dün bir kedinin mahsur kaldığının bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda otopark olarak da kullanılan bodrum katına inen itfaiye erleri, buradaki eşyaların arasına saklanan kediyi yakalamaya çalıştı.

EV SAHİBİ İZİN VERMEDİ, KEDİ KURTARILAMADI

Bir itfaiye erinin araçtan yakalama aparatını almaya gittiği sırada gelen ev sahibi, duruma tepki gösterdi. Ev sahibinin, özel mülküne girilmesine kimsenin hakkı olmadığını söylemesi üzerine itfaiye erleri kediyi kurtarmadan buradan ayrıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi

Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi

Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi

Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi

Mahsur kalan kediyi kurtarmaya gelen ekiplere, ev sahibi izin vermedi

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşpala, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Hamit Gündoğdu:

Gariban olan hayvanın mutlaka kurtarılması gerekir. Sonrada garip hareketler sergiliyen kadının sağlık kontrolünden geçmesi lazım..

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haksız mıyım:

arama kararı gibi karar çıkartıp yine de zavallı hayvan kurtarılmalı bence

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ÖZGÜR KARDEŞ:

nedemek kurtaramadan gitti kardeşim. duvarı delip kurtaracaksınız. o canı orda nasıl bırakırsınız.

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