Avcılar'da Doktor Cinayeti: Kadınla Anlaşma Tartışması Sonucu Öldürüldü

Avcılar'da bir doktor, yabancı uyruklu bir kadınla anlaşarak otel odasında buluştu. Ancak kadına eksik para verince aralarında tartışma çıktı. Kadın, kendisini otele getiren erkek arkadaşını çağırıp doktoru öldürdü. Olayın detayları ortaya çıktı.

Avcılar'da yabancı uyruklu bir kadınla anlaşarak otel odasında buluşan doktorun kadınla bin 500 liraya anlaştığı 100 lira eksik para verince de aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın sonucunda kadın kendisini otele getiren erkek arkadaşına mesaj atıp odaya çağırdı ve şahıs, doktora art arda ateş edip öldürdü. Doktorun otele giriş yaparken ise farklı bir isim verdiği de öğrenildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşanmıştı. Olayla ilgili farklı detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre Op.Dr. İbrahim Karahan bin 500 liraya anlaştığı yabancı uyruklu kadını otele çağırdı. Kadın, D.B. odaya geldiğinde Karahan ücreti 100 lira eksik ödediği içinde aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine D.B. otele kendisini getiren ve dışarıda bekleyen A.A.K.'ye mesaj attı. Bunun üzerine A.A.K. odaya çıkıp Karahan ile tartıştı. Araya otel görevlisi de girmeye çalıştı. Buna rağmen A.A.K. art arda silahını ateşleyip doktoru ağır yaraladı. Çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan doktor Karahan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otele farklı isimle girmiş

Olay sonrası geldikleri araçla kaçan A.A.K. ve D.B.'nin aracının plakasını tespit eden polis kiralık olduğu bilgisine ulaştı. Aracın konum takip sistemi üzerinden yerini Ataköy'de tespit eden polis şahısları gözaltına aldı. A.A.K. emniyetteki ifadesinde belden aşağıya ateş etmek istediğini mermilerin yukarıya geldiğini söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı. Şüpheli kadın ve adam emniyet işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan doktor Karahan'ın ise otele girerken farklı bir isimle kayıt açtırdığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL