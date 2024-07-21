Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da baygınlık geçiren simitçi 'bir şeyi yok' sözüne kızıp intihara kalkıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da seyyar simit satıcılığı yapan İ.A., baygınlık geçirdi. Sağlık görevlisi olduğu belirtilen bir kadının 'bir şeyi yok' demesi üzerine sinirlenen İ.A., bir binanın terasına çıkarak atlayacağını söyledi. Polis ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çabalar sonucunda İ.A.'yı terastan indirerek ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekibi iki hava yastığı açarken, olayın yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı.

AVCILAR'da seyyar simitçilik yapan İ.A., iddiaya göre yolda yürürken bir anda düşüp baygınlık geçirdi. Bu sırada sağlık görevlisi olduğu belirtilen bir kadının İ.A.'nın durumuna bakarak 'bir şeyi yok' demesi üzerine sinirlenen seyyar satıcı, koşarak yakındaki 5 katlı binanın terasına çıktı. Çatıdan kendini sarkıtarak atlayacağını söyleyen İ.A., polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık uğraşı sonrası terastan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar simit satmasına izin verilmeyen İ.A., yolda yürürken baygınlık geçirdi. Seyyar satıcıya çevredekiler tarafından su ve yiyecek verildi. Bu sırada sağlık görevlisi olduğu belirtilen bir kadının İ.A.'nın durumuna bakarak, 'Bir şeyi yok' sözlerini duyan adam büyük tepki gösterdi. Koşarak yakındaki 5 katlı binanın çatısına çıkan İ.A., kendisini sarkıtarak atlayacağını söyledi. Kalabalığın toplandığı olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi iki hava yastığı açarken, binanın güneyindeki Reşitpaşa Caddesi de trafiğe kapatıldı. İ.A.'ya ulaşmak isterken kapalı kapı ile karşılaşan bir polis memuru, terasa çıkabilmek için cam kapıyı kırdı. Zaman zaman terası çevreleyen betonun üzerine çıkan adamı sakinleştirmek isteyen polis ekipleri uzun bir süre uğraş verdi. Yaklaşık 45 dakikanın ardından İ.A.'nın yanına yaklaşan polisler, adamı çekerek kontrol altına aldı. İ.A., ekip aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye Avcılar Simit İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

 Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title