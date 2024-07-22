Üye Girişi
Haberler

Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında: Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum, kendimi mesih olarak görüyorum

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Saldırganlardan Kılıçkaya, mesih olduğunu söyleyip, "Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum." dedi. Yeğen ise dayısının mesih olduğuna inandığını söyledi. Mahkeme saldırganlar hakkında akıl sağlığı raporu talep etti. İddianamede, dayı-yeğen hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren 59 yaşındaki Yaşar Kılıçkaya ile 31 yaşındaki yeğeni Zeynep Abdullah hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada 2 sanık için akıl sağlığı raporu talep edilirken, Zeynep Abdullah, dayısının "Mesih' olduğuna inandığını söyleyerek, "Yalnızca Allah'tan başka ulu olmadığını, Allah'ın sıfatlarının başkalarına yüklenemeyeceğini beyan ettik" dedi.

ATATÜRK ANITINA BALTA İLE SALDIRMIŞLARDI

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran'da saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan polis ekipleri, 2 şüpheliye müdahale etti. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dayı-yeğen hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında: Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum, kendimi mesih olarak görüyorum

"İÇİMDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK GELİYORDU"

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Kılıçkaya ile yeğeni Abdullah hazır bulundu. İddianamede yer alan 'Bugün putları yıkma bayramı' ve 'Bu demirden adama neden tapıyorsunuz' şeklindeki sözleri kullanmadığını iddia eden sanık Yaşar Kılıçkaya, "Atatürk'ün şahsına yönelik hakaret kullanmadım. O da bizim gibi bir insan. Onun işi, Allah'a kalmış. Benim onunla bir derdim yok. 'Kula tapmayın' dedim. Herhangi bir örgütten talimat almadık. İçimden böyle bir şey yapmak geliyordu. Zeynep de 'Dayı, ben de gelmek istiyorum' dedi. 'Yapma; senin çocuğun küçük, kaldıramazsın' dedim. Allah'tan başka ardına düşülen her şeye karşı çıkıyorum. Allah'tan başkasını ilahlaştırmayın. Sadece Allah'a iman edin" dedi.

Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında: Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum, kendimi mesih olarak görüyorum

"ALLAH'IN HUZURUNA ÇIKIP, ONUNLA KONUŞTUM"

Herhangi psikolojik bir tedavi görmediğini de anlatan Kılıçkaya, "Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum. Bu nedenle kendimi 'mesih' olarak görüyorum. Bu eylem önceden düşündüğümüz bir şeydi. 'Bu demirden adama neden tapıyorsunuz' demedim. İnsanların bunları bu kadar çarpıtacağını bilemedim. Amacım, bu eylemle insanlara doğru yolu göstermekti. Allah'tan başkasını ulu olarak görmemelerini sağlamaktı. Anlamayacaklarını bilseydim, bu eylemi yapmazdım. Amacım sadece insanları doğru yola sevk etmekti" diye konuştu.

Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında: Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum, kendimi mesih olarak görüyorum

"DAYIMIN MESİH OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Dayısının "Mesih" olduğuna inandığını söyleyen Zeynep Abdullah ise "Hiçbir şekilde bir cisme ya da kişiye hakaret etmedik. İbrahim Aleyhisselam'ı örnek alarak, putlara vurduk. Bütün peygamberlere inanıp, iman ettiğim gibi dayımın da "Mesih" olduğuna inanıyorum. Yalnızca Allah'tan başka ulu olmadığını, Allah'ın sıfatlarının başkalarına yüklenemeyeceğini beyan ettik. Allah'a şükür herhangi bir psikolojik tedavi görmedim. Kutsal kitapları okuduğum için dayımın eylemine katılmak istedim. 'Allah'ın sıfatlarını kullarına takmayın' ve 'Allah'tan başka büyük yoktur' şeklinde sözler söyledik" dedi.

Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakim karşısında: Allah'ın huzuruna çıkıp, onunla konuştum, kendimi mesih olarak görüyorum

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile sanıkların cezai ehliyetlerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmelerine karar verdi. Hakim, sanıkların eylemlerinin toplumda infiale yol açan bir eylem olması ve henüz akıl sağlığı raporlarının mahkemeye ulaşmaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kılıçkaya Kayseri Hakim Saldırı Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Akşehir, Beyşehir, Çumra 22-23 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! MARAŞ'TA YANGIN SON DAKİKA! Maraş-Dulkadiroğlu ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İstanbul baraj doluluk oranı düşüyor mu, barajlar yüzde kaç dolu? Güncel İSKİ baraj doluluk oranı! 22 Temmuz barajların doluluk oranı yüzde kaç? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi 22-23 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Muratpaşa, Alanya, Manavgat 22-23 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ENFLASYON BEKLENTİSİ TEMMUZ 2024 l Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Gölbaşı, Beypazarı 22-23 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Temmuz günün maçları nereden izlenir?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500

Yorumlar (11)

VEFA:

ULU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖLÜMSÜZDÜR. ULU ATATÜRK'ÜN DE İFADE ETTİĞİ GİBİ HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR.

10
6
yanıtYanıtla
Murat Celik:

ölümsüzmüş hahaha

yanıt5
yanıt7
VEFA:

Fotosentezle yürüyenler anlamazlar ha ha ha ha...

yanıt4
yanıt3
VEFA:

Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir. ULU Mustafa Kemal Atatürk

yanıt8
yanıt5
CAN Işık:

Ölümsüz ölümsüz ölümsüz sonsuza kadar

yanıt3
yanıt2
Letgohesap null:

Gidip padişah heykellerine niye saldırmamış ?

8
5
yanıtYanıtla
Erdem Sen:

bu şakarabanlar sayesinde millet ataist oldu..

6
1
yanıtYanıtla
Yalçın Şen:

insanın yaptığı en büyük hata, bir şeyin doğru olduğuna inanmak!

4
0
yanıtYanıtla
Kadir Özer:

Bunlarla malesef aynı ülkede yaşıyoruz

1
2
yanıtYanıtla
CAN Işık:

Zaten sıyırmayan saldırmıyor hepiniz mi aynı çıkarsınız :) :) :)

3
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title