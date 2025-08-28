Ataşehir'de Oyun Sırasında Korkuluk Demiri Koluna Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Ataşehir'de Oyun Sırasında Korkuluk Demiri Koluna Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir'de Oyun Sırasında Korkuluk Demiri Koluna Saplanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Haber Videosu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde cami bahçesinde oyun oynayan bir çocuk, duvara tırmanırken dengesini kaybedip düşerek koluna korkuluk demiri saplandığı için hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğu kurtarmak için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, cami bahçesinde oyun oynadığı esnada duvara tırmanan bir çocuk duvardan düşmesi sonucu korkuluk demiri koluna saplandı. Yaralı çocuk kolundaki demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki Esatpaşa Merkez Camii bahçesinde, dün 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte cami bahçesinde oyun oynayan Yağız Selim A., cami bahçesinde bulunan duvarına çıkmak istedi. Duvar üzerindeki ucu sivri korkuluk demirlerinden tutunarak duvara çıkan çocuk, aniden dengesini kaybedince ayağı boşluğa düştü. Düşmeyle birlikte çocuğun koluna ucu sivri korkuluk demiri saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını kesti. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri kestikleri demirle çocuğu kurtardı.

Koluna saplanan demirle birlikte ambulansa taşınan çocuk, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.