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Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada: 1 şehit

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Şantiyedeki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu, uçağın pilotu paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Şantiyedeki iş makinesini kullanan askeri personel şehit olurken, uçağın pilotu paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Aslan Aslan - 3.Sayfa

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