Asker tıraşı olan Mert Ramazan Demir, hayranlarının diline düştü

Ekranların sevilen yüzlerinden Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Dizinin final yapmasıyla birlikte, Demir'in bir süredir planladığı askerlik süreci de netlik kazandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde askerlik görevini yapacak olan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.

Bedelli askerlik görevini Hatay-İskenderun'da yapacak olan Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı, sosyal medyada etkileşim aldı. Birçok takipçi, oyuncunun yeni imajını beğenirken, bazıları ise bu değişimi eleştirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar, Demir'in yeni görünümü hakkında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu için şu yorumlarda bulundu: "Vay be, asker tıraşı ona çok yakışmış", Bence eski halindeki gibi daha cool duruyordu, "Askerlik önemli ama saç şekli biraz daha dikkatli olmalıydı."