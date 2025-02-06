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Asil Nadir öldü iddialarına yalanlama

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İş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddiaları yalanladı. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi yaptığı açıklama Nadir'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan ailesi Nadir için acil kan bağışı çağrısı yaptı.

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan ünlü iş insanı Asil Nadir, solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle geçtiğimiz günlerde Kolon Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Nadir'in tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Bu iddiaya hastane başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı tarafından yalanlandı. Bölükbaşı, Nadir'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

AİLESİNDE KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Öte yandan hastanede tedavisi süren Asil Nadir için acil kan bağışı çağrısı yapıldı. Asil Nadir'in eşinin asistanı tarafından yapılan açıklamada, Nadir için 3 ünite 0 negatif kan, 7 ünite taze donmuş plazma arandığı duyuruldu. Asil Nadir'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada "Dualarınızı esirgemeyin" denildi.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir, 1941'de Kıbrıs Lefke'de dünyaya geldi. Ailesi, 1961'de Londra'ya taşındığında Asil Nadir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına koyuldu. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

1985 tarihinde Manisa'da Vestel Elektronik şirketini, Turgut Özal'ın katıldığı bir törenle açtı. 1988 yılında Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini Ataköy Galeria'da açan Nadir, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tavsiyesi ile Günaydın gazetesini Haldun Simavi'den 44 milyon Türk lirası ve 5 milyon sterlin karşılığında satın alarak medya işine girdi. Daha sonra Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Yine bu yıllarda Nadir, KKTC'de de bazı medya organlarını satın aldı. 1990 yılında İngiliz Sunday Times gazetesi tarafından yayınlanan zenginler listesinde, kimi kaynaklara göre 36'ncı kimi kaynaklara göre ise 11'inci sırada bulunuyordu.

Nadir, İngiltere'de bir dönem, 'Kraliçeden zengin Türk', Türkiye'de de 'Özal'ın prensi' olarak tanınıyordu. 1988'de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye'de ismi daha fazla duyuldu. Türkiye'de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993'te KKTC'ye gitti. 2010'da İngiltere'ye döndü. 2013'te ise kalan 5 yıllık cezası için Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ünlü iş insanı Asil Nadir'in ilk eşi, 15 Eylül 1962 tarihinde evlendiği Ayşegül Tecimer'dir. 1961 yılında İstanbul'da tanışan çift, 1989 yılında boşandı. Asil Nadir, 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile nikah masasına oturdu. Asil Nadir'in, ikinci eşi Nur Nadir'den 2 çocuğu bulunuyor.

Asil Nadir öldü iddialarına yalanlama
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRealist:

Bu nasıl hayat hikayesi.. Bir yerlerden kopyala yapıştır yapmışsınız.. Ne yaptı da ceza aldı. İngilterede kendi şirketinden para çalmıştı heralde..?

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