Arnavutköy'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan Haraççı-Hadımköy yolu caddesi üzerindeki eski askeri alan içerisinde bir cesedin bulunması üzerine vatandaşlar 112 Acil Servis Merkezi'ni aradı.

YABANCI UYRUKLU BİR ERKEĞE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrasında yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

EMNİYET EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, emniyet ekipleri ise şahsın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.