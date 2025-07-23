Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Dede Torununu Bıçakladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada torununu bıçaklayarak yaralayan dedenin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi.

Olay, 5 Mayıs 2024 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kornopa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. (67) ile torunu O.E. (21) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 21 yaşındaki O.E.'nin babası H.E. ile annesi H.E., 67 yaşındaki O.E.'nin eşi B.H.E. ve üvey oğlu M.H.E. de dahil oldu. Tartışmada O.E., evde bulunan bıçakla torunu O.E.'yi bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklanan O.E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, dede O.E. ise tutuklandı. Sanık avukatının itirazı sonrasında O.E., ev hapsi verilerek tahliye edildi, diğer sanıklarında tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Ev hapsinde bulunan O.E. hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ayrıca kavgaya karışan diğer sanıklar O.E., H.E., H.E., B.H.E. ve M.H.E. hakkında da Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "basit yaralama, kadına karşı basit yaralama, kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıklayarak, ev hapsinde bulunan sanık O.E.'nin kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, diğer sanıklarında kasten yaralama suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

"Dedeme yumruk atmadım"

Dedesine karşı kasten yaralama suçundan cezalandırılması istenen O.E., dedesinin kendisini öldürmek istediğini ve bir anda saldırarak kendisini bıçakladığını söyledi.

Dedesine karşı bir saldırısının olmadığını belirten O.E., "Ben, kavgada bıçaklandım. Bıçaklandıktan sonra kendimde değildim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Ben, dedeme yumruk atmadım. Muhammed'e yönelikte bir eylemim olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Önceki ifadelerim geçerlidir. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum, tüm suçlamalardan beraatımı talep ediyorum" dedi.

"Beni evimden çıkartıp, başıma kazma ile vurdular"

Kendisini evinden çıkarttıklarını ve başına da kazma ile vurduklarını iddia eden 67 yaşındaki O.E. ise, "Tanıkların ifadelerinin tamamı yalan. Beni evimden çıkarmak için dövdüler. Beni evimden çıkardılar, başıma kazma ile vurdular. Bunların anlattıklarının tamamı yalan. Hepsi yalan konuşuyor. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan sanık B.H.E. de, "Benim elimde sopa yoktu. Tanıklar yalan konuşuyor. Ben olay yerine gelince bana da saldırdılar. Elimde bir sopa yoktu. Hasan, planlı bir şekilde gelip bizi öldürmeye çalıştı. Bize saldırdılar. Bize vurdular"

"Ben kendimi savundum, yoksa beni de öldüreceklerdi"

Kavgada kendisini savunduğunu belirten H.E., "Ben kendimi savundum. Yoksa beni de öldüreceklerdi. Oğlumu neredeyse öldürüyorlardı. Biz canımızı zor kurtardık. Oğlum O.E.'yi 4 yerinden bıçakladılar. Beni de kovaladılar. Elimde sopa vardı. Sopa ile eline vurarak bıçağı elinden düşürdüm. Bu sırada da Mohammed, bıçağı alıp babama tekrar verdi. Bizim onlara saldırmamız olmadı. Beyanlarını kabul etmiyorum. Kasten yaralama suçundan cezalandırılmam isteniyor, mütalaayı kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen O.E. ise, "Olay günü evimin önündeydim. Sesleri duyunca eve gittim. O sırada Orhan bıçaklanmıştı. Dedeleri, Hasan abiye de bıçak sallamıştı. Dedelerinin elinde bıçak vardı. Hasan'a yönelik bıçağı savurdu. Hasan abide tahta parçası alıp babasına doğru savurdu. Dışarıda onlar kavga ederken ben bıçaklanan Orhan'ın yanına gittim. Orhan'ı alıp hastaneye götürdüm. Bu sırada Bahieh ile oğlu Mohammed, Hülya ile kavga ediyordu. Bahieh elinde sopa vardı" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Ş.E. de, "Ben, evdeydim. Sesler olunca balkona çıktım. Bana seslenip yenge jandarmayı arayın, bizi öldürüyorlar diye bağırdılar. Dedeleri ile eşi ve üvey oğlunu kast ettiler. Sonra aşağıya indim, Orhan bıçaklanmıştı. Bizde Orhan'ın başına toplandık. Jandarmayı aradık deyince dedeleri olay yerinden kaçtı. Bizlerde Orhan'ı hastaneye götürdük. Elinde bıçak vardı. Herhangi birine bıçak salladığını ben görmedim. Ben olay yerine gittiğimde dedeleri de araca binip kaçıyordu" dedi.

Avukatla, mütalaaya karşı esas hakkında savunma yapabilmeleri için süre talebinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti, O.E.'nin ev hapsinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU