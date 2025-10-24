Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

İngiltere'nin Manchester kentine bağlı Bury şehrinde, gündüz vakti trafiğin ortasında çıplak bir adam ortalığı birbirine kattı.

Rochdale Road üzerinde çekilen görüntülerde adamın, yoldaki araçlara vurarak camlarını kırmaya çalıştığı ve sürücüleri korkuttuğu görüldü. Adamın, park halindeki beyaz bir minibüsün kapısını açmaya çalıştığı, başaramayınca da araca yumruk attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah saat 11.00 sularında meydana geldi. O anları cep telefonuyla kaydeden 20 yaşındaki inşaat işçisi Marley Trippier, "Bir anda ortaya çıktı, neye uğradığımızı şaşırdık. Uyuşturucu etkisinde gibiydi, arabaların üzerine yürüyüp camlara vuruyordu," dedi. Trippier, babası ve üvey annesiyle birlikte kırmızı ışıkta beklerken çıplak adamın bir anda önlerinde belirdiğini anlattı. "Minibüsün kapısını zorladı, sonra cama yumruk attı. Bize de saldıracak diye çok korktuk."

Işık yeşile döndüğünde trafiğin hareket ettiğini ama adamın yolun ortasında durmaya devam ederek araçların ilerlemesini engellediğini belirtti.

Olay yerine çağrılan Greater Manchester Polisi, çıplak adamı gözaltına aldı. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Sabah 11'e doğru Rochdale Road'da agresif davranan ve araçlara zarar veren bir erkekle ilgili ihbar aldık. 25 yaşındaki şüpheli hastaneye kaldırıldı ve şu anda tedavi altında" dedi.

Bu olay, son dönemde İngiltere'de kameralara yansıyan diğer tuhaf anlardan sadece biri. Geçtiğimiz hafta bir futbol maçında yenilen takımın oyuncuları tribünlere saldırarak taraftarlarla kavga etmiş, bir kaleci bir seyirciye yumruk atmıştı. Ayrıca Bristol'da bir yemek kuryesi, teslim ettiği siparişi geri çalarak kaçmış, Birmingham'daki bir alışveriş merkezinde ise bir çift fotoğraf kabininde uygunsuz hareketlerde bulunurken kameralara yakalanmıştı.