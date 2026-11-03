Anvers'te Filistinli aktivist gözaltına alındı, karavana 6 aya kadar el konuldu

Belçika'da Gazze'deki sivil kayıpların istatistikleri ve "Özgür Filistin" sloganları bulunan karavanıyla Yahudi mahallesinden geçen Filistinli aktivist Omar Almaani polis tarafından gözaltına alındı.

Aslen Norveç'te yaşayan ve bir süredir üzerinde Filistin'in yaşadığı soykırım ve insanlık dramını anlatan resim ve yazılar olan bir karavanla Avrupa ülkelerini gezen Filistinli aktivist Omar Almaani, Belçika'nın Anvers kentinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis, üzerinde Gazze'deki sivil kayıpların istatistikleri ve "Özgür Filistin" sloganları bulunan karavanıyla Yahudi mahallesinden geçmesinin ardından Almaani'nin "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Karavana 6 ay el konuldu

Anvers Polis Sözcüsü Kim Bastiaens, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir müdahale ekibimiz, Filistin propaganda mesajları taşıyan bir karavanı, Yahudi mahallesinde mükerrer şekilde turladığı için durdurmuştur. Sürücü, kamu düzenini bozma gerekçesiyle idari olarak gözaltına alınmış, araç ise 6 aya kadar el konulabilmek üzere emniyet otoparkına çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Polisin provokasyon amaçlı dolaşmakla suçlamasını kesin bir dille reddeden aktivist Almaani ise gece yarısı o bölgede olmasının tamamen bir tesadüf olduğunu belirterek, "Liege'de kuzenlerimle akşam yemeği yedikten sonra iki kuzenimi Anvers'e, diğer ikisini ise Sint-Niklaas'a bırakmak için yola çıktık. Bir kuzenimi Merkez İstasyon yakınlarında indirdikten sonra, Wilrijk bölgesine gitmek için navigasyonumu kurdum. Bölgeyi hiç tanımıyorum, oranın bir Yahudi mahallesi olduğunu da bilmiyordum. Eğer amacım dikkat çekmek veya insanları kışkırtmak olsaydı, bunu neden gündüz vakti değil de herkesin uykuda olduğu gece saat 02.00'de yapayım? Sadece GPS'imin gösterdiği rotayı takip ediyordum" dedi.

"Polisin suçlayacak bir şeyler bulmak için çabaladığını hissettim"

Polis merkezine götürülen Almaani ve araçtaki üç kuzeninin idari gözaltı kararıyla geceyi nezarethanede geçirdiği bildirildi. Daha sonra serbest bırakılan Almaani, polisin taraflı davrandığını belirterek, "Polisler üstümü arayıp eşyalarıma el koyduktan sonra karavanımda bulunan bir kitabı saatlerce incelediler. Kitap, yıllar önce bana hediye edilen ve suikasta kurban gitmiş eski bir siyasi lidere aitti. Polisin bana en başından beri kötü bir insanmışım gibi yaklaştığını ve suçlayacak bir şeyler bulmak için çabaladığını hissettim. Belçika gibi bir ülkede bunu yaşamak büyük bir şok. Diğer Avrupa ülkelerinde de Filistin bayrağından rahatsız olanlar polisi arıyordu ancak polisler belgelerimi kontrol edip her şeyin yasal olduğunu görünce gitmeme izin veriyordu. Burada süreç çok ileri taşındı" dedi.

Gazze'de 100'den Fazla akrabasını kaybetti

Uzun süreden beri Avrupa'yı gezerek Gazze'deki duruma dikkat çekmeye çalıştığını belirten Almaani, ailesinin büyük kısmı halen Gazze Şeridi'nde bulunduğunu, bugüne kadar aralarında erkek kardeşinin, amcalarının ve yeğenlerinin de bulunduğu 100'den fazla yakınını kaybettiğini belirtti. Almaani, eyleminin amacını, "İnsanlar televizyondaki savaş haberlerine alışmaya başlamıştı. Ben de bu trajediyi telefon ekranlarından çıkarıp kamusal alana taşımak istedim. Karavanımın üzerine Gazze'de öldürülen sivillerin, çocukların ve yaralıların güncel sayılarını yazdım. Ben şiddet yanlısı biri değilim, barışçıl bir mesajla yollardayım. Amacım kimseyi korkutmak değil, amacım sesi kısılmış Filistinli anne ve babaların sesi olmak" dedi.

Karavana el konunca evsiz kaldı

Karavanın sadece bir araç değil, içinde tüm kişisel eşyalarının, kıyafetlerinin ve yatağının bulunduğu evi olduğunu vurgulayan Almaani, kararın haksızlığına dikkat çekti. Almaani, "Haksız gerekçelerle evimden edildim ve şu an kelimenin tam anlamıyla evsiz kaldım. Hayatım tamamen altüst oldu" dedi.

Aktivist, krizin çözülmesi için Norveç Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini, bakanlığın Brüksel'deki Norveç Büyükelçiliğine acil kodlu bir e-posta göndererek davayı yakından takip etmeye başladığını ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı