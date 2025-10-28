Haberler

Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgarda devrilen ağacın altında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle reklam panoları, ağaçlar devrildi, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINA KABUSU

Muratpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı mahallelerde ağaçlar, reklam panoları ve bariyerler devrildi. TRT Caddesi'nde bariyerin altında kalan 2 otomobil, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde de ağaç altında kalan bir otomobil hasar gördü. Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

AĞACIN ALTINDA KALAN 3 KİŞİ YARALANDI

Kaleiçi bölgesi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta ise şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi. Bu sırada kafede oturan 3 kişi, ağacın altında kalarak yaralandı. Kimliği belirlenemeylen 2'si hafif yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılırken, ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Sağanak ve dolu, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programını da olumsuz etkiledi. Festivale gelen oyuncu ve katılımcılar, sağanak ve dolu sırasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ve alanda bulunan kafeteryaya sığındı. Güvenli alanlara geçmeye çalışan bazı vatandaşlar da yürümekte zorluk yaşadı. Ayrıca, film gösterimlerinin ardından AKM'nin bahçesine kurulan çadırda yapılan söyleşiler, şiddetli yağış dolayısıyla bina içerisindeki salonlara alındı.

YAĞIŞ GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği kaydedilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, hortum ve dolu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.

ANKARA'DA FIRTINA MİNARE DEVİRDİ

Öte yandan Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası caminin minaresi namaz vaktinde yıkıldı. Olay sırasında camide cemaatin bulunduğu belirtildi. Ancak yıkılan minarenin caminin yan tarafına devrilerek yıkılması büyük bir faciayı önledi.

Minarenin düşmesiyle camide ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirdi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
