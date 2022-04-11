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Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayında kar yağdı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

Antalya'ya nisan ayında kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir, Antalya, Nisan, kar, 3. Sayfa, Haberler

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