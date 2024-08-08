Antalya'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Huzuru Projesi kapsamında düzenlenen Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, Temmuz ayı içerisinde güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren Mobil Göç Noktası önünde gerçekleştirilen Basın Bilgilendirme Toplantısında, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan eşlik etti.

"Olayların yüzde 95.8'i aydınlatıldı"

Antalya'nın huzur ve güvenliği için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik bölgelerinde asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Vali Şahin, Temmuz ayında il genelinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik bölgesinde toplamda 12 bin 753 asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 95.8'inin aydınlatıldığını belirtti. Vali Şahin, bu olayların 4 bin 693'ünün kişilere, bin 953'ünün ise malvarlığına karşı meydana geldiğini; çeşitli suçlardan aranan 5 bin 883 şahısın yakalanarak bunlardan 743'ünün tutuklandığını ifade etti.

"İl genelinde 4 bin 427 uygulama yapıldı"

İl genelinde 2 bin 342'si şok uygulama olmak üzere 4 bin 427 adet uygulamanın yapıldığını ifade eden Vali Şahin, "1 milyon 435 bin 365 şahıs ve 1 milyon 255 bin araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda, 171 adet tabanca, 39 adet kurusıkı tabanca, 183 adet av tüfeği, 2 bin 157 adet fişek, 21 adet çalıntı oto, 33 adet çalıntı motosiklet, 1 milyon 38 bin 800 TL ziynet eşyası, 26 bin TL nakit para ve 1 milyon 757 bin 804 TL değerinde döviz ele geçirilmiştir" dedi.

"Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 199 operasyon gerçekleştirildi"

Jandarma ve Emniyet'in Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin yaptığı operasyonlara değinen Vali Şahin, "Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele, Aklama Suçları ve Suç Gelirlerine Yönelik Suçlar ile Mücadele birimlerinde toplamda 199 Operasyon gerçekleştirilerek, 332 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Bu şüphelilerden 20'si tutuklanmış, 35'i adli kontrol ile serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 5 bin 738 adet elektronik sigara, 2 bin 400 litre alkol, 133 şişe kaçak içki, 3 bin 632 paket sigara, 716 adet kaçak eşya, 550 bin adet üzeri dolu makaron, 5 milyon adet üzeri boş makaron, 3 bin kg üzeri tütün, 12 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 9bin adet fişek, 3 adet şarjör, 490 adet tıbbi malzeme, 220 adet sahte para, 50 bin litre kaçak akaryakıt ve 3 adet de sahte belge ele geçirilmiştir" dedi.

"Narkotik suçlarla mücadelede operasyonlar devam ediyor"

Narkotik alanında çok sayıda başarılı operasyonların yapıldığını belirten Vali Şahin, Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 874 operasyon gerçekleştirildiğini ve 976 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, işlem yapılan şahısların ise 90'ının tutuklandığını söyledi. Vali Şahin yapılan operasyonlarda; 41.4 kg esrar, 707 gr eroin, 2.6 kg metamfetamin, 67.3 kg skank, 251 gr kokain, 2.4 kg bonzai, 2 bin 780 adet sentetik ecza, 3.581 adet ecstasy hap, bin 890 kök kenevir ele geçirildiğini; NARVAS projesi kapsamında da 400 ihbar' a istinaden 557 uygulama yapıldığını ifade etti.

"Temmuz ayında 327 bin 233 araç sorgulandı"

Açıklamada, trafiğe ilişkin verilere değinen ve Antalya'da 1 milyon 520 bin motorlu araç olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "İl genelinde gerçekleşen 327 bin 233 adet trafik denetiminde 102 bin 425 şahsa idari para cezası uygulanmıştır. 2 bin 729 araç trafikten men edilmiş, 8 skuter sürücüsüne de cezai işlem yapılmıştır. Korsan taşımacılık kapsamında 54, engelli araçları için ayrılmış park yerlerini kullanan 2 bin 724 araca cezai işlem uygulanmıştır. İl genelinde meydana gelen 2 bin 403 trafik kazasında maalesef 11 vatandaşımız vefat etmiş, bin 859 vatandaşımız yaralanmıştır" şeklinde konuştu.

"134 bin 759 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı"

İlimizde 2024 yılı içerisinde 31 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda adli makamlara sevk edilen 67 şüpheli organizatör şahıstan 21'inin tutuklandığını, 16 şahsın ise adli kontrol ile serbest kaldığını açıklayan Vali Şahin, "İlimiz genelinde 2024 yılı içerisinde 134 bin 759 yabancı uyruklu şahıs sorgulanmış, bin 210 düzensiz göçmen yakalanmış, bunlardan 735'i sınır dışı edilmiştir. Son bir ay içerisinde ise, 155 düzensiz göçmen yakalanmış ve bunlardan 73'ü sınır dışı edilmiştir. Mobil göç noktaları aracılığıyla ise, 7 bin 147 yabancı şahıs sorgulanmış, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 670 yabancı şahıs geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." dedi.

Antalya'da halihazırda yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara ilişkin bilgiler veren Vali Hulusi Şahin, Antalya'da 134 bin 725 yabancı uyruklu şahsın yaşamakta olduğunu belirten Vali Şahin, bunların 128 bin 103'ünün ikamet izinli, 5 bin 676'sının ise, geçici koruma statüsünde olduğunu ve 946 yabancı şahsın ise uluslararası koruma kapsamında ikamet ettiğini söyledi. Ülkelere göre Antalya'da yaşayan yabancı sayılarına da değinen Vali Şahin, uyruklarına göre ilk sırada Ruslar, ikinci Kazaklar, üçüncü sırada ise Ukraynalılar olduğunu açıkladı.

"Siber suçlarla mücadelemiz devam ediyor"

Siber suçlara da değinen Vali Şahin; "Gerçekleştirilen 12 operasyonda toplam 82 şüpheli şahıs yakalanmış, 33 şahıs tutuklanmış, 37 şahıs hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiş, 12 şahıs da serbest bırakılmıştır" dedi.

"Kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı"

Sahil Güvenlik unsurları tarafından 3 bin 653 saat seyir yapıldığı belirten Vali Şahin "Bin 456 gemi, tekne ve işletme kontrol edildi. 179 gemi ve tekneye yasal işlem uygulandı. Çevre Kanunu'na muhalefetten 1 adet tekneye 116 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Su ürünleri kanununa muhalefetten 9 şahsa 126 bin 000 TL idari para cezası uygulandı. Usulsüz içki satışı ve sunumu yapan 4 adet deniz aracına ve 109 adet muhtelif cinste alkollü içeceğe el konuldu. 158 adet su üstü, 45 adet de su altı sportif faaliyet işletmesi olmak üzere, toplam 203 adet su sporları işletmesi de kontrol edilerek 7 adet işletmeye idari para cezası uygulandı" dedi.

KİHBİ sorgulamaları kapsamında 6 bin 61 şahsın sorgulamasının yapıldığını ve 1 adeti kırmızı bültenle aranan şahıs olmak üzere, arama kaydı bulunan 11 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını da belirten Vali Şahin, icra edilen 5 adet arama kurtarma görevinde 12 şahsın sağ olarak kurtarıldığını ve 6 adet tıbbi tahliye görevi icra edildiğini, 2 adet düzensiz göç olayında 21 adet düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını söyledi. - ANTALYA