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Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda

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Antalya'da 1 kişinin öldüğü, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de tutuklandığı teleferik kazasına dair hazırlanan bilirkişi raporunda inşaat mühendisi onaylı standart bir uygulama projesine rastlanmadığı, dış yüklere göre tasarım yapılmadığı ve mevcut bulon sayısının ve çapının yetersiz olduğu belirtildi. Kocagöz'ün Büyükşehir'e bağlı ANET'teki görevlerinden 28 Kasım 2023'te istifa ettiği belirtilirken, Kocagöz'ün avukatları tutukluluğa itiraz edecek.

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklandığı teleferik kazasına dair bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda inşaat mühendisi onaylı standart bir uygulama projesine rastlanmadığı, dış yüklere göre tasarım yapılmadığı ve mevcut bulon sayısının ve çapının yetersiz olduğu belirtildi. Kocagöz'ün ANET'teki görevlerinden 28 Kasım'da istifa ettiğinin de kaydedildiği raporun ardından açıklama yapan avukatları, tutukluluğa pazartesi günü itiraz edeceklerini kaydetti.

TELEFERİK KAZASINDA BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin ise 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedilmişti. Ret kararının ardından Kocagöz'ün avukatları tutukluluğa tekrar itiraz için savcılığın istediği bilirkişi raporunu bekledi.

Antalya'daki teleferik kazasında bilirkişi raporu dosyaya girdiKepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

İstenen bilirkişi raporu dün akşam dosyaya eklendi. Hazırlanan raporda, şu ifadelere yer verildi: "Olayın meydana geldiği gün boyunca teleferik otomasyon sisteminde çok sayıda düşük tork hatası oluşmasına rağmen hata kodunun nedenlerine dair inceleme yapılıp, gerekli önlemler alınmadan sistemin çalıştırılmaya devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Olaya yakın bir süreçte yolcuların uyarısıyla sistemin durdurulmasının akabinde gerekli kontroller yapılmadan sistemin tekrar çalıştırılması sonucu olay meydana gelmiş ve hemen sonrasında teleferik kontrol/kumanda sistemi elektriksel olarak tüm sistemi durdurmuştur.

KOCAGÖZ ANET'TEKİ GÖREVİNDEN KAZADAN ÖNCE İSTİFA ETMİŞ

ANET Antalya İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'de Mesut Kocagöz'ün, 28 Kasım 2023 tarihine kadar ANET Genel Müdürü görevi yaptığı ve görevinden istifa ettiği, Mesut Kocagöz'ün kazanın olduğu 12.04.2024 tarihinde genel müdür ya da işveren sıfatı olmaması sebebiyle kazada sorumluluğunun olup olmadığının takdiri Sayın Savcılığınızdadır."

Antalya'daki teleferik kazasında bilirkişi raporu dosyaya girdi

MÜHENDİS ONAYI ALINMAMIŞ

Ayrıca aynı raporda, üst yapıyı oluşturan boru tipi çelik kolonlar ve bunların birleşim detayları için benzer nitelikte inşaat mühendisi imzalı ve yine idare adına inşaat mühendisi onaylı standart bir uygulama projesine rastlanmadığı, bunun yerine direk kısımlarını gösteren ve eksik bilgili çizimler ve onaylı olmayan hesaplar bulunduğu, çizimlerin üzerinde ise sorumlu inşaat mühendisi imzası ve onayı görülmediği, dış yüklere göre tasarım yapılmadığı ve mevcut bulon sayısının ve çapının yetersiz olduğu belirtildi.

KOCAGÖZ'ÜN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Raporun dosyaya eklenmesinin ardından Kocagöz'ün avukatları adına Avukat Buğra Özçelik açıklama yaparak, Kocagöz'ün tutukluluğuna yeniden itiraz edeceklerini belirtti. Yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Kazanın meydana geldiği teleferik işletmesinin yapımı, kazanın olduğu tarihte bakım ve kullanma sorumluluğu bulunmadığı açık olmasına, soruşturma konusu taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçunun CMK 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olmamasına karşın Mesut Kocagöz'ün 'yüklenen suçun CMK 100 maddesinde sayılan suçlardan olması' gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik uygulama, mesuliyeti gerektirecek vahamette hukuka aykırı olduğu kadar, son derece talihsiz ve vicdanları ciddi surette rahatsız eden ve örseleyen bir uygulamadır.

Antalya'daki teleferik kazasında bilirkişi raporu dosyaya girdi

"HUKUKİ BİR KARAR DEĞİL"

Bu nedenle Sayın Başkanın tutuklanmasına dair karar mevzuatımıza uygun şekilde görevli ve yetkili hakim tarafından verilmiş ise de hukuki bir karar değildir. Açıklanan nedenlerle açık hukuka aykırılıklar nedeniyle Sayın Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına dair kararın 'bir şekilde tutuklansın da nasıl tutuklanırsa tutuklansın' düşüncesiyle tesis edildiği kuşkusunu ciddi surette uyandırmaktadır."

"TELEFERİĞİN DURDURULMAMASI KAZADAKİ EN BÜYÜK ETKEN"

Yapılan açıklamada bilirkişi raporuyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nün kamera tespit tutanaklarının da sabit olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ne yazık ki yolcuların uyarıları ve sistemsel hata bildirimlerine rağmen teleferiğin durdurulmaması, durdurulduğunda uyarıların nedenlerinin tespit edilmemesi, gerekli prosedürün ve talimatların uygulanmadan teleferiğin tekrar çalıştırılması kazanın meydana gelmesindeki en büyük etkendir. Müvekkilin tutukluluk haline dair yaptığımız itirazlar, bilirkişi raporunun hazırlanmamış olması gerekçesiyle sürekli olarak reddedilmiştir. Müvekkil 20 gündür tutuklu olup, ailesinden ve nihayet hizmet bekleyen Kepez halkından uzak tutulmaktadır.

Antalya'daki teleferik kazasında bilirkişi raporu dosyaya girdi

AVUKATLARI TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDECEK

Sayın Başsavcılık makamından beklentimiz, sadece 12 saatte hazırlanan raporla tutuklanan müvekkilin, 20 günde 5 keşif yapılarak hazırlanan ve elim kazanın müvekkille bağı olmadığını teyit eden bilirkişi raporuyla birlikte artık re'sen harekete geçerek hukuka aykırı tutukluluk sürecini sonlandırmasıdır. Müdafileri olarak aksi halde, maddi ve hukuki nedenlerle dosya kapsamındaki kanıtlara ve konuyla ilgili Türk Ticaret Yasası amir hükümlerine göre, soruşturma konusu olayda hiçbir sorumluluğu bulunmayan tutuklu müvekkilin yeni oluşan delil sebebiyle salıverilme talebini Pazartesi 08.30'da dosyaya sunacak olduğumuzu kamuoyuna bildiririz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mesut Kocagöz Antalya Kepez Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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