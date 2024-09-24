Kontrolden çıkan araç kaldırıma daldı: 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Antalya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, adliye istikametine giden 07 LOU 14 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur R., yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hızlı olduğu iddia edilen aracın kontrolünü kaybeden sürücü, önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Kaldırıma çıkan araç, motosiklet bayi önündeki park halindeki araçlara çarparak büyük bir gürültüyle etrafa savruldu. Çarpmanın etkisiyle işletme önündeki motosikletler devrildi. Onur R.'nin kullandığı araç, kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi. Çiçekliklerin yerinden sökülmesi, park halindeki bir başka araca da zarar verdi.

ÜZERLERİNE DOĞRU GELEN ARACI GÖRÜP KAÇTILAR

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kameraları, 3 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde hızlı olduğu gözlenen hafif ticari aracın yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada, yol üzerindeki bir yayayı son anda fark etmesi, devamında ise önce trafik levhasına, ardından da bayi önündeki motosikletlere çarparak etrafa savurduğu görüldü. Bu sırada bayinin önünde sohbet eden 2 gencin kontrolünü kaybederek üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark ederek kaçmaları ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldukları ve aracın betonarme çiçekliklere çarparak durabildiği görüldü.