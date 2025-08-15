Antalya'da Trafik Kazası: Ölüme Neden Olan Sürücü Serbest Bırakıldı

Antalya'da 'dur' tabelasına uymayarak hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen 40 günlük nişanlı ve düğün hazırlığı yapan motosiklet sürücüsü Fahrettin Aras'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Yusuf K., ikinci duruşmanın ardından serbest bırakıldı. Aras'ın ailesi nöbetçi mahkemenin verdiği tahliye kararına tepki gösterdi. Kaza anı ise bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

13 Mayıs 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosikletiyle seyir halindeki Fahrettin Aras'a, kavşaktan çıkan Yusuf K. yönetimindeki 07 BYY 196 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fahrettin Aras doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda, kazada Aras'ın kural ihlali yapmadığı, Yusuf K.'nın ise "dur" levhasına uymayarak kazaya neden olduğu belirlenirken, iddianamede savcılık, sürücü Yusuf K.'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını talep etti.

Düğün hazırlığı yapıyordu

Kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yusuf K., yaklaşık 2.5 ay sonra görülen 2'nci duruşmada nöbetçi mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. Feci kazada hayatını kaybeden Fahrettin Aras'ın ailesinin avukatı Neslihan Çan, savcının her duruşmada tutukluluğunun devamını talep etmesine karşın sürücünün mahkemece serbest bırakıldığını belirterek, "Burası sollama yasağının olduğu, hız sınırının 50 kilometre olduğu, kör noktalar ve kasislerle dolu bir yol. 20 yıllık şoför olduğunu iddia eden sanık kuralları hiçe sayarak hatalı sollama yaparak karşıdan gelen, hiçbir kusuru olmayan motosikletli müvekkilimle kafa kafaya çarpıştı. Fahrettin henüz 32 yaşındaydı, 40 günlük nişanlıydı. Arkasında acılı bir anne, bir abi ve bir ömür sürecek bir boşluk bıraktı. Dosyanın savcısı her celsede tutukluluğun devamını talep etti. Ancak dosyayı bilmeyen nöbetçi hakim, iki buçuk ayın sonunda tahliye kararı verdi. Bu karar halkın vicdanını yaraladı" dedi.

"Onun ölümüyle bizim hayatımız da bitti"

Oğlunun ölümünü atlatamadığını ve kendilerinin de hayatlarının bittiğini belirten acılı anne Ayşe Aras, "Benim eşim yoktu, 2 evladıma sığınıyordum. Fahrettin çok iyi bir insandı, kimseye kötülük etmez, herkesin yardımına koşardı. Trafikte de çok dikkatliydi, etrafındaki insanları kurallara uymaları için uyarırdı. Böyle bir kazayı asla hak etmedi. Onun ölümüyle bizim hayatımız da bitti. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum, gecem gündüzüme karıştı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ama suçlu olanlar da aynı acıyı tatmalı. Gerçekten suçsuz yere giden bir canın ardından yaşamak çok zor" şeklinde konuştu.

Ağabey Seyit Aras ise verilen tahliye kararına tepki göstererek, "Kardeşim, bir kişinin bilinçsizce yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi. Tanık ifadeleri, kamera görüntüleri, bilirkişi raporları; hepsi sanığın yüzde yüz kusurlu olduğunu gösteriyor. Buna rağmen yalnızca 2 ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Daha 3 ay önce toprağa verdiğimiz kardeşimizin ardından böyle bir karar verilmesi, acımızı iki kat artırdı. Biz adalet istiyoruz, vicdanlara sığmayan bu karara karşı mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kaza anı bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüne aracın çarptığı an yer aldı. - ANTALYA