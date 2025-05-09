Antalya'da Trafik Kazası: 34 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da plakası belirlenemeyen sürücünün çarptığı 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde plakası alınamayan siyah renkli bir araç yol kenarındaki Firdevs Tufan'a (34) çarparak olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yerde yaralı yatan genç kadına vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yardım etti. İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Tufan hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi ve savcılık işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 2 çocuk annesinin ölüm haberini alan eşi ve yakınları, cenazeyi almak üzere Antalya'ya geldi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından talihsiz kadının cenazesi eşi tarafından teslim alındı. Firdevs Tufan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta'nın Pazar köyüne götürüldü. - ANTALYA