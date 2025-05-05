Antalya'da Takla Atan Araçta 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde takla atarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin'den Antalya yönüne seyreden F.N.'nin (32) kullandığı 07 NGJ 70 plakalı Nissan marka otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ç.D. (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsünün 1.85 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA