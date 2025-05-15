Antalya'da Rus Turistin Akıllı Saati Çocuklar Tarafından Bulundu

Antalya'da sahilde fotoğraf çekinirken akıllı kol saatini oturduğu yerde unutan Rus Turist, geri döndüğünde saatini bulamayınca hayatını şokunu yaşadı. Sahildeki yaşı küçük iki çocuğun, başkasının aldığına dair uyarısıyla polise haber veren Rus Turist, cep telefonundan GPRS ile konumunu tespit ettiği adrese ekiplerle ile birlikte baskın düzenledi. Saati ve alan kişinin adresinin nokta atışı bulunmasıyla mutluluk yaşayan Turist, 'Teşekkürler Türk polisi' dedi, saati alan kişi ise başka çocuklara vermek için saati aldığını söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Bir süre önce tenis müsabakası için Moskova'dan Antalya'ya gelen Rus turist Lilie Belova (38), sahilde fotoğraf çekinmek için kolundaki akıllı saati çıkartıp oturduğu yere bıraktı. Bir süre sonra sahilden ayrılan Belova, saatini unuttuğunu fark edip tekrar Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bu sırada saati bulan iki çocuk, kimliği belirsiz bir kişinin saati güvenliğe vereceğini söyleyip kendilerinden aldığını söyledi.

GPRS sinyalinden saatin hareket halinde olduğunu gördü

Bunun üzerine Belova, cep telefonundan uygulamayı açıp GPRS sinyalinden saatin hareket halinde olduğunu görünce polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edilen ekipler, Türkçe ve İngilizceyi az bilen Rus turist ile yine cep telefondan çeviriyle anlaşabildi. Saatin Soğuksu Mahallesi 298 Sokak üzerinde sabit durduğunu gösteren Belova, polis ile birlikte konumun belirttiği adrese gitti.

"Fotoğraf çekiyordum ve güzel bir kare olsun diye saati yere koydum"

Burada kısa bir aramanın ardından saati kendisinin aldığını söyleyen B.A. (63), polis ekiplerince ekip otosuna alındı. Saatine kavuşup mutluluk yaşayan Belova, 'Türk polisine teşekkürler' dedi. Gazetecilere yine çeviri ile yaptığı açıklamada olayı şu şekilde anlattı:

"Sahilde kayaların yanında fotoğraf çekiyordum. Güzel bir kare olsun diye saati yere koydum. Çocuklar da beni izliyor ve iltifat ediyorlardı. Adamın saati aldığını onlar görmüştü. Onu durdurmak istediler ama o geçiştirip kaçtı."

"Başka çocuklara veririm diye oradan ayrıldım"

Saati alan B.A. ise, saati hırsızlık amaçlı almadığını savunarak, "Denize girecektim kayalıkların orada. Çocuklar saat için benim dedi, ben de onlara vermeyip başka çocuklara veririm diye oradan ayrıldım" dedi.

B.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA