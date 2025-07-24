Antalya'da Motosiklet Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesinin elinden kaçan 6 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada çocuk ve motosiklet sürücüsü yaralandı; sürücüye plakasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 30 bin TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, annesinin elini bırakıp yola fırlayan küçük çocuğa motosiklet çarptı. Kazada çocukla birlikte motosiklet sürücüsü de yaralanırken, plakasız ve muayenesiz araç kullanmaktan sürücüye 30 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan Remzi Güven Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Necip Enes T. idaresindeki plakası olmayan motosiklet, trafik ışıklarında annesinin elini bırakıp aniden yola fırlayan 6 yaşındaki Beykan Çınar D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrulurken, motosiklet sürücüsü de devrilen araçla birlikte sürüklenerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücüye 30 bin lira cezai işlem uygulandı

Kazanın ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, motosikletin plakasız ve muayenesiz olduğu belirlendi. Sürücüye trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 30 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda annesiyle bekleyen küçük çocuğun bir anda yola fırladığı, öndeki motosikletin çocuğu kıl payı fark ederek geçtiği, arkadan gelen motosikletin ise çocuğa çarpmamak için devrildiği ve devrilme sonucu çocuğa çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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