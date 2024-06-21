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Antalya'da korkunç olay! Kayalıklarda kol, bacak ve başı olmayan ceset bulundu

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Antalya'da kayalıklarda bir ceset bulundu. Kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan kimliği belirsiz şahsın ilk incelemelere göre yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirlendi. Cesedin son zamanlarda sahile vuran diğer cesetlerle bağlantısı araştırılıyor.

Antalya'da kayalıklarda bulunan kimliği belirsiz cesedin yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirlendi. Cesedin sahile vuran diğer cesetlerle bağlantısı araştırılıyor.

Antalya'da korkunç olay! Kayalıklarda kol, bacak ve başı olmayan ceset bulundu

DENİZE GELEN VATANDAŞ CESET BULDU

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkiinde meydana geldi. Amatör dalgıçlık yapan ve yüzmek için denize giren bir vatandaş, yapay şelalenin denize döküldüğü noktadaki kayalıklarda insan vücuduna benzer bir cisim fark etti. Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen vatandaş, yayılan kökü koku sonrası deniz polisi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği belirsiz cesedi yüzer sedye ile bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

Antalya'da korkunç olay! Kayalıklarda kol, bacak ve başı olmayan ceset bulundu

SADECE GÖVDE KISMI KALMIŞ

Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu tahmin edilen ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'da korkunç olay! Kayalıklarda kol, bacak ve başı olmayan ceset bulundu

Antalya'da korkunç olay! Kayalıklarda kol, bacak ve başı olmayan ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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