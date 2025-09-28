Antalya'da İzinli Çıkan Cezaevi Mahkumu Denizde Ölü Bulundu

Antalya'da birkaç gün önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahsın denizde cansız bedeni bulundu.

Olay, Saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerin dip noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde kıyafetleri bulunan bir kişiyi suda hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese bölge ekibinin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz şekildeki şahsı bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi.

Cezaevinden izinli çıkmış

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Yat Limanı'nda bulunan teknelerle tura çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını izledi. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA