Üye Girişi
Haberler

Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı. Toz fırtınası sırasında Antalya Havalimanı ulaşımında da aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışları yaklaşık 15 dakika ertelendikten sonra trafik normale döndü.

Antalya'da 3 gündür etkili olan 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Sağanağa eşlik eden fırtınadan dolayı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Havalimanı ulaşımında aksamalar yaşandı.

Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

Turizm kenti Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, bugün 15 dakika etkili olan sağanakla aniden 16 derece birden düştü. Kentte saat 16.00 sıralarında birden şiddetli rüzgarla birlikte birden bastıran sağanakla hava sıcaklığı 24 dereceye gerileri. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin farklı noktalarında ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

AĞAÇLAR ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Üzerine ağacın devrildiği otomobilin sahibi Tacettin Olgun, "Sabah işe geldim ve aracı buraya park ettim. Akşamüzeri geldim fırtına çıktı, arabanın yanına geldiğimde ise üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Zaten elimde sadece bu araç vardı, nasıl işe gideceğim bilmiyorum" dedi.

Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

Bir başka otomobilin sahibi Duygu Kumbul da, "Kuzenimle gezmeye geldik. Aracımı park edip misafirliğe gittik. Sonra bir anda fırtına çıktı. Aracımın yanına geldiğimde üzerine ağacın devrildiğini gördüm. Ağacın içi resmen boş. Doğal bir afet ama çok üzgünüm" diye konuştu.

Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

Şiddetli rüzgar nedeniyle Serik ilçesinde sahildeki tatilciler ise zor anlar yaşadı. Aniden çıkan rüzgar, sahildeki kumları etrafa savurdu. Sahilde göz gözü görmezken tatilciler sahili terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve fırtına sonrası kentte tekrar güneşli hava hakim oldu.

Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Antalya Havalimanı'nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle devam eden genişletme çalışmaları kapsamındaki inşaat sahasından yaklaşık 5 dakika süren bir toz fırtınası yaşandı. İnşaat sahasından fırtına sebepli kalkan toz bulutları sebebiyle havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışları da kısa süreliğine durduruldu. Kısa süreliğine toz fırtınasının dinmesinin ardından havalimanı uçuş trafiği yeniden normale döndü.

Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güneşli Fırtına Antalya trafik Ulaşım Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 'AK Parti'ye oy vermem' diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

"AK Parti'ye oy vermem" diyen taksici, araçtaki kişinin kim olduğunu öğrenince donup kaldı

 DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

DEM Partili Saliha Aydeniz'den Meclis'te skandal sözler: Kürdistan'da işgalcisiniz

Bakmadan Geçme

Morbius filmi oyuncuları kim, konusu ne? Morbius filmi ne zaman, nerede çekildi? Survivor CANLI izle! 7 Haziran Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Haziran Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Salah Galatasaray'a mı gelecek mi? Muhammed Salah kaç yaşında, bonservisi ne kadar? Çekya Malta maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Çekya Malta maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaddar final mi yapıyor? Gaddar sezon finali bugün mü? Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti sezon finali bugün mü? S Sport CANLI izle! 7 Haziran S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını sezon finali bugün mü? Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çekya Malta maçı CANLI izle! (HD) 7 Haziran Çekya Malta maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Ersun Yanal Amedspor teknik direktörü mü oldu? Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı Arka Sokaklar 679. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title