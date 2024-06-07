Ağaçlar devrildi, havalimanında uçuşlar durdu! Sağanak ve fırtınanın vurduğu Antalya'ya 15 dakika yetti

Antalya'da 3 gündür etkili olan 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Sağanağa eşlik eden fırtınadan dolayı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Havalimanı ulaşımında aksamalar yaşandı.

Turizm kenti Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, bugün 15 dakika etkili olan sağanakla aniden 16 derece birden düştü. Kentte saat 16.00 sıralarında birden şiddetli rüzgarla birlikte birden bastıran sağanakla hava sıcaklığı 24 dereceye gerileri. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin farklı noktalarında ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

AĞAÇLAR ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Üzerine ağacın devrildiği otomobilin sahibi Tacettin Olgun, "Sabah işe geldim ve aracı buraya park ettim. Akşamüzeri geldim fırtına çıktı, arabanın yanına geldiğimde ise üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Zaten elimde sadece bu araç vardı, nasıl işe gideceğim bilmiyorum" dedi.

Bir başka otomobilin sahibi Duygu Kumbul da, "Kuzenimle gezmeye geldik. Aracımı park edip misafirliğe gittik. Sonra bir anda fırtına çıktı. Aracımın yanına geldiğimde üzerine ağacın devrildiğini gördüm. Ağacın içi resmen boş. Doğal bir afet ama çok üzgünüm" diye konuştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Serik ilçesinde sahildeki tatilciler ise zor anlar yaşadı. Aniden çıkan rüzgar, sahildeki kumları etrafa savurdu. Sahilde göz gözü görmezken tatilciler sahili terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve fırtına sonrası kentte tekrar güneşli hava hakim oldu.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Antalya Havalimanı'nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle devam eden genişletme çalışmaları kapsamındaki inşaat sahasından yaklaşık 5 dakika süren bir toz fırtınası yaşandı. İnşaat sahasından fırtına sebepli kalkan toz bulutları sebebiyle havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışları da kısa süreliğine durduruldu. Kısa süreliğine toz fırtınasının dinmesinin ardından havalimanı uçuş trafiği yeniden normale döndü.