Antalya'da eski Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık kendisini korumak amacıyla silahı çıkardığını ileri sürerken, duruşmanın ardından açıklama yapan Altın'ın eşi, "Dört yaşındaki çocuğumu babasız bıraktı. Çocuğum her gün 'Baba' diye sorduğunda benim içim daha da yanıyor" dedi.

Olay, 14 Eylül 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak restorana gelen Ceyhun B., içeri alınmaması üzerine işletme sahibi Haluk Altın ile tartıştı. Çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bir süre sonra restorana geri dönen Ceyhun B.'nin yanında getirdiği tabancayla Altın'a ateş ettiği ileri sürüldü. Ağır yaralanan Altın için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Haluk Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Altın'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haluk Altın'ın 1969-1977 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ceyhun B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ceyhun B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, alkol almak için geldiği restorana alınmayınca sinirlenerek Haluk Altın'a ateş ettiğini söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ceyhun B. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise ayrıca cezalandırılması talep edildi. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ceyhun B., maktulün eşi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"Özür diledim, ardından bana kafa attı"

Savunmasında olay günü arkadaşlarıyla birlikte restorana gittiğini ve Haluk Altın'ın kendilerine küfür ettiğini ileri süren Ceyhun B., "Biz aracı park ederken arkadaşım ve eşi içeri girdi. Kız arkadaşımla birlikte içeri girdiğimiz sırada Haluk ağabey yanıma geldi. 'Al bu kadını, gidin. Ben bu kadını parçalarım' diyerek sinkaflı sözler söyledi. İçeri girip arkadaşlarımı aldım. Çıkarken Haluk ağabeyle karşılaştık. 'Ağabey ben gidiyorum' dedim. Bana, 'Arkadaşlarını bırak, gel' dedi. Aslında geri dönmek aklımızda yoktu. Kendisini telefonla aradığımda, 'Bekliyorum, tek gel' dedi. Bunun üzerine geri döndük. Kız arkadaşım Eda'ya araçta kalmasını söyledim. İçeri girdiğimde farklı bir ortam vardı. Garsonlardan Nizamettin masayı topluyor gibi yapıyordu. Haluk ağabey bana, 'Bir daha mekanıma böyle gelmeyeceksin. Kadın eşine bağırıyor, ben burada organizasyon yapıyorum' dedi. Ben de özür diledim. Ardından bana yaklaşarak kafa attı. Nizamettin ile Muhammed üzerime çullandı. Beni darbederek dışarı çıkardılar" dedi.

"Kendimi korumak amacıyla silahı elime aldım"

Restorandan ayrılmak üzere aracına yöneldiği sırada Haluk Altın'ın arkasından geldiğini ve kendisine küfür etmeyi sürdürdüğünü iddia eden sanık, "Amacım oradan uzaklaşmaktı. Aracın kapısını açtığım sırada Eda, 'Haluk ağabey sakin ol' dedi. Haluk ağabey yeniden üzerime gelmeye başlayınca torpidodaki silahı çıkardım ve mermiyi namluya sürdüm. Haluk ağabey sesi duyunca üzerime atladı. Yere düşmeden önce silah ateş aldı. Ardından Muhammed ve Nizamettin de üzerime çullandı. Yerdeyken beni darbetmeye başladılar. Haluk ağabey üzerimdeydi, Nizamettin ise elindeki bir cisimle bana vurmaya başladı. Yere düştüğümde silah bir kez daha ateş aldı. Kimseye kasten silah doğrultmadım. Kendimi korumak amacıyla silahı elime aldım. Benim de bacağımda silah yarası vardı. Haluk ağabey sevdiğim bir insandı. Babalarımız 30-35 yıllık arkadaştı. Ben de oraya sürekli giderdim" diye konuştu.

"Babası kanser hastası olduğu için eşim daha hassas davranırdı"

Mahkemede söz alan maktul Haluk Altın'ın eşi Çağla Bakan Altın ise, sanığı eşi aracılığıyla tanıdığını ve yalnızca iki kez gördüğünü belirterek, "Restorana sürekli geldiği için eşim daha önce kendisinden şikayetçi olmuştu. Babası kanser hastası olduğu için eşim ona karşı daha hassas davranırdı. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum. Eşimin kendisine küfür ettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

"Kadının sesini duyup koştuğumuzda Haluk Bey kanlar içinde yerde yatıyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen restoran çalışanı Nizamettin A. ise, olay günü işletmede düğün organizasyonu olduğunu, sanık ve beraberindeki kişilerin alkollü olduklarını ve çevreye rahatsızlık verdiklerini ileri sürdü. Nizamettin A., "Patronumuz Haluk Bey önce benimle haber göndererek sanığın misafirlerini alıp çıkmasını istedi. Benim ikazım etkili olmayınca Haluk Bey giderek kendisini nazikçe uyardı. Sanık misafirlerini alıp çıktı. Patronumuz aracına kadar eşlik etti. Daha sonra sanık Haluk Bey'i birkaç kez aradı. Haluk Bey en sonunda telefonu açtı. Sanık, gelip kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Alkollü olduğu için Haluk Bey daha sonra konuşabileceklerini söyledi ancak sanık restorana geldi. İskele kısmında konuştular. Daha sonra kapının bulunduğu yerden bir kadın sesi duyduk. 'Dur, yapma' diye bağırıyordu. Kadının sesini duyup koştuğumuzda Haluk Bey kanlar içinde yerde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

"İki el silah sesi duydum"

Olay yerine gittiklerinde Muhammed ile Ceyhun B.'nin kavga ettiğini anlatan Nizamettin A., "İster istemez ben de vurmak zorunda kaldım. Daha sonra silahı elinden aldık. Ardından aracına doğru koşmaya başladı. Araçtan ne alacağını bilmediğimiz için bayıltmak amacıyla elimdeki sert cisimle kafasına vurdum. Benim bildiğim kadarıyla Haluk Bey küfürlü bir söz söylemedi. İki el silah sesi duydum. Benim silahım yok. Atış artığına ilişkin üzerimizde inceleme yapıldı, herhangi bir bulguya rastlanmadı" dedi.

"Arama kayıtlarına da bakılsın, bir kez aradım"

Tanık beyanlarının ardından yeniden söz alan Ceyhun B. ise, Çağla Bakan Altın'ın acısını anladığını belirterek, "Ben hiçbir zaman Haluk Bey'in mekanına gidip zorbalık yapmadım. Haluk ağabey aslında bana değil, içerideki kadına kızıyor ancak öfkesini bana yansıtıyor. Yerde iki yaralı vardı. Biri ben, diğeri Haluk ağabeydi. Arama kayıtlarına da bakılsın, ben bir kez aradım. Nizamettin, daha önceki ifadesinde bana sert bir cisimle vurduğunu söylemiyor ancak burada vurduğunu söylüyor" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ceyhun B.'nin kız arkadaşı ile diğer tanığın bir sonraki duruşmaya getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı şubat ayına erteledi.

"Karıncayı bile incitmez derler ya, gerçekten Haluk için bu tabiri kullanabilirim"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Çağla Bakan Altın, sanığın mahkemedeki beyanlarına tepki göstererek, "Çok duygusalım. Sanığın anlattıklarıyla başımıza gelenler kesinlikle birbirini tutmuyor. Eşimin küfür eden, kavgacı biri olduğuna dair beyanları var ancak eşim asla öyle bir insan değildi. Karıncayı bile incitmez derler ya, gerçekten Haluk için bu tabiri kullanabilirim. Sanığın babası kanser olduğu için eşim ona daha hassas yaklaşıyordu. Restoranımıza geliyor, alkollü şekilde taşkınlık yapıyordu. Hatta bir keresinde sabaha karşı kapıyı kırıp içeri girmiş, dolaptan bir şeyler alıp yemiş ve alkol içmişti. Eşim bütün bunlara rağmen her zaman anlayışla yaklaştı" dedi.

"Artık bu acıyı ömür boyu yaşayacağız"

Dört yaşındaki çocuğunun babasız kaldığını söyleyen Altın, "Dört yaşındaki çocuğumu babasız bıraktı. Çocuğum her gün 'Baba' diye sorduğunda benim içim daha da yanıyor. Artık bu acıyı ömür boyu yaşayacağız. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla Bakan Altın'ın avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt ise, "Çok elim bir cinayete ilişkin davanın ilk duruşmasına katıldık. Sanık her zamanki gibi kaçamak cevaplarla savunmasını yaptı. Duruşma şubat ayına ertelendi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı