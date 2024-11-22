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Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir camiye giren madde bağımlısı şahıs, müezzini ve cami cemaatini bıçakla tehdit etti. Cemaat, şahsı taşlayarak kovalamaya başladı ve polis aracına sığınmak zorunda kalan şahıs yakalandı.

Antalya'da namaz vakti bir camiye giren ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs, cami müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadı. Camiye zarar verildiğini gören cemaat, birlik olup madde bağımlısı şahsı dışarıya çıkarttı, ardından taşlayarak kovaladı. Şahıs, öfkeli cemaatin elinden ise polise sığınarak kurtuldu.

MÜEZZİNİ DIŞARIYA ÇIKARMAK İSTEDİ

İlginç olaylar zinciri, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, Demirgül Camii'ne girdi. Elinde bıçak bulunan şahıs, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istedi. Müezzin dışarı çıkmak istemeyince şahıs cami kapısındaki camı kırdı. Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yaralandı. Camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaat polisi aradı. Cemaat polisin gelmesini beklerken, omuzunda çantası bulunan şahıs, camiden çıkarak uzaklaşmak istedi. Cemaat yakalamak isteyince cebinden bıçak çıkaran şahıs kaçmaya başladı.

Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı

2 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

Yaklaşık 2 kilometre boyunca cemaat ve madde bağımlısı birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, bazı cemaat elinde sopa, çekçek ve sapı ile kovalamacayı sürdürdü. Bir ara apartman bahçesine giren şahıs, apartmanın dış kapısını tekmeleyerek içeri girmek istedi. Bunu gören cemaat apartman sakinlerine seslenerek kapıyı açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı

KENDİSİNİ ZORLA POLİS ARACINA ATTI

Kovalamaca, ara sokaklarda sürerken, inatçı cemaatten daha fazla kaçamayacağını anlayan madde bağımlısı, sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurarak kendisi arka koltuğa attı. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken, şahıs elindeki bıçağı araçtan dışarıya attı. Bir vatandaş kendilerini dakikalarca koşturan şahsa tekme attı, polis olası linç girişimine karşı adamı polis aracına geri koydu. Polis camide çalışma başlatırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemaat, müezzini bıçakla tehdit edip camiye sokmayan madde bağımlısını taşladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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