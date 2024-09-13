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Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Ateşli Silahla Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini vuran katil zanlısı, 24 saat içinde saklandığı yerde yakalandı. Olayın ardından güvenlik kameraları ve ifadeler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulundu ve gözaltına alındı.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini ikametinde ateşli silahla vurularak öldüren katil zanlısı, olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı yerde yakalandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fadim Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi S.T. tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak öldürülmüştü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni ise sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğullarının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24 saat geçmeden yakalandı

Olayla ilgili sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ve alınan ifadeler sonrası çalışmalarını derinleştiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fadim Temirhanoğullarının cinayet zanlısı olan eşi S.T.'nin F.İ. isimli şahsın aracı ile birlikte Antalya'nın Korkuteli ilçesine kaçtığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı S.T. olayın üstünden 24 saat bile geçmeden saklandığı yerde suç aletiyle birlikte yakalandı. Korkuteli ilçesinde gözaltına alınan S.T. ve F.İ. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Korkuteli Konyaaltı Cinayet antalya

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