Antalya'da bir ayda 848 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Eylül ayı İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantının ardından Eylül ayında Antalya'da yaşanan asayiş olaylarının verilerini paylaşan Antalya Valisi Şahin, tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 644 bin 145 olduğunu, bunlardan 524 bin 589'unun motosiklet olduğunu belirtti. Şahin ayrıca uyuşturucuya yönelik düzenlenen 848 operasyonda 31 kg 45 gram esrar, 23 kg 308 gr bonzai, 68 kilogram skunk ve 10 kilogram kokainin ele geçirildiğini söyledi.

İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Antalya Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Antalya Valisi Hulusi Şahin'e Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun eşlik etti. Antalya'nın huzur ve güvenliği için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik bölgelerinde Eylül ayında asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Antalya Valisi Hulusi Şahin verileri paylaştı.

Olayları aydınlatma oranı yüzde 97.55

İl genelinde 10 bin 693 olay meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 97.55 oranında aydınlatıldığını belirten Şahin, "Bu olayların 4 bin 350'si kişilere, 5 bin 521'i mal varlığına, 157'si devlete ve millete, bin 248's topluma karşı meydana gelmiş. 3 bin 417'si ise takibi gereken suçlar kapsamındadır. 4 bin 843 aranan şahıs yakalanmış, 756'sı tutuklanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 186 adet tabanca, 134 adet av tüfeği, 265 adet av tüfeği fişeği, 3 bin 265 adet fişek, 18 adet çalıntı oto, 26 adet çalıntı motosiklet, 6 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 75 bin 400 TL değerinde döviz, 37 bin 800 TL nakit para, 837 bin 207 TL değerinde zihniyet eşyası ele geçirilmiştir" dedi.

122 kaçakçılık operasyonu yapıldı

Eylül ayında yapılan uygulama ve denetimlerde il genelinde toplam 1 milyon 705 bin 234 şahıs ve 1 milyon 876 bin 334 aracın sorgulandığını belirten Vali Şahin, "Kaçakçılık ve Organize Suçlar kapsamında 88, mali suçlar 32 ve organize suçlar 2 olmak üzere 122 operasyon yapılmıştır. Operasyonlarda 199 şüpheli işlem yapılmış, 152 şahıs serbest, 19 şahıs adli kontrol, 11 şahıs göz altı, 17 şans ise tutuklanmıştır. Mali suçlar ile mücadele kapsamında rüşvet suçundan 2olayda 30 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 14 şahıs serbest kalırken, 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şahıs ise tutuklanmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçundan bir olayda 21 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 10 şahıs serbest, 11 şahıs gözaltı durumundadır" ifadelerini kullandı.

9 milyon 433 bin 10 adet makaron ele geçirildi

Yapılan aramalarda 1 ay içerisinde toplam 9 milyon 433 bin 10 adet kaçak makaron ele geçirildiğinin altını çizen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "392 bin 840 adet kaçak içi doldurulmuş makaron, 15 bin 694 kg kaçak tütün, 88 paket nargile tütünü, 2 bin 583 paket kaçak ısıtma tütün, 14 bin 941 paket kaçak sigara, 3 bin 74 adet kaçak elektronik sigara, 165 paket kaçak elektronik sigara likiti, bin 196 adet pro, 10 bin 32 litre kaçak alkol, 500 litre etil alkol, 238 şişe kaçak alkol, 600 adet kaçak ilaç, bin 775 adet kaçak emtia, 16 bin 130 adet kaçak eşya 133 adet kaçak cep telefonu, 493 adet sahte para, 133 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 81 adet tabanca ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Antalya'da 133 bin 11 yabancı uyruklu şahıs var

Eylül ayı içerisinde 13 göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldığını söyleyen Şahin, "21 şüpheli organizatör şahıs hakkında işlem yapıldı. 9 şahıs tutuklandı, 8 şahıs adli kontrol şartı aldı. 4 şahıs ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı. Yakalanan 27 düzensiz göçmen hakkında gerekli işler işlemler yapılması için Döşemealtı GÖKSEM'e teslim edildi. Mobil Göç Noktaları'nda bin 156, merkez ve dış ilçe birimlerimizde 9 bin 609 yabancı uyruklu şahıs ülkemizde yasal kalış açısından sorgulandı. Bu sorgulamalar neticesinde toplamda 37 yabancı uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmesi yönünde tebligat yapıldı. Kayıtsız 43 yabancı uyruklu şahıs geçici barınma merkezine sevk edildi. 48 yabancı uyruklu şahıs gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi. 100 farklı uyluklarda yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM geri gönderme merkezine teslim edildi. İlimiz genelinde toplam 133 bin 11 yabancı uyruklu şahıs oturma ve çalışma izni alarak yasal olarak ikamet etmektedir" şeklinde konuştu.

Uyuşturucuya büyük darbe

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 848 operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizen Antalya Valisi Şahin, "922 şüpheli şahsa işlem yapılmış ve 79 şahıs tutuklanmıştır. 9 şahsın işlemleri devam etmektedir. Operasyonlarda 31 kg 45 gram esrar, 23 kg 308 gr bonzai, 68 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 7 kilogram metamfetamin, 624.3 gram eroin, 127 bin 128 adet sentetik ecza, 46 adet 10 adet kaptagon, 173 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında yapılan 422 ihbarı istinaden 684 uygulama yapılmıştır. Siber suçlar gerçekleştirilen 66 operasyonda toplam 315 şüpheli şahıs sorgulanmış, 48 şahıs adli kontrol, 118 şahıs serbest, 149 şahıs bize tutuklanmıştır. 17 şahıs ise firari durumdadır" ifadelerini kullandı.

Bir ayda 2 bin 594 kaza meydana geldi

İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 463 bin 487 sürücü denetlendiğini söyleyen Şahin, "100 bin 741 adet idari para cezası uygulanmış 3 bin 401 araç trafikten men edilmiştir. 5 e-scooter sürücüsüne ceza işlem uygulanmıştır. İl genelinde 2 bin 594 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda maalesef 13 vatandaşımızı kaybetti, 2 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı. Korsan taşımacılık kapsamında 28 engelli araçlar için ayrılmış park yeri denetimleri kapsamında bin 250 araca cezayı işlem uygulandı. İlimizde tescilli motorlu araç sayısı 1 milyon 644 bin 145'tir. Bunların da yüzde 32'si yani 524 bin 589'u motosiklettir" dedi. - ANTALYA