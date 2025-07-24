Antalya'da Bıçaklı Kavga: Bir Rus Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir Rus hayatını kaybederken, 2 Rus gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 Rus öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Andrey Makarov (35) isimli Rusya uyruklu şahıs sokakta K.C. (27) ve N.K. (21) isimli Ruslarla tartışmaya başladı. Tartışmada bıçaklanan Andrey Makarov ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Makarov, ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Makarov kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayın şüphelileri K.C. ve N.K. kaldıkları adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C. ve N.K. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ANTALYA