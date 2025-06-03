Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular

Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular
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Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular
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Antalya'da aracını tamir etiği düşünülen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu vefat ettiği düşünülen vatandaşın yakınları acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Bir yakını, "Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar" diyerek ağladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi Yiğitler Caddesi ile 1230 Sokak kesişiminde saat 11.30 sıralarında yürek yakan bir olay yaşandı. Balıkçılık işiyle uğraşan Şükrü Çetin (46) 07 GMY 25 plakalı kamyonetiyle evine giderken fenalaşınca aracı yol kenarına park edip indi.

Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular

ÖNCE ARACINI TAMİR EDİYOR ZANNETİLER

Sağ ön tekerin olduğu yere uzanıp, bir süre bekleyen Çetin'i gören komşuları, ilk başta aracını tamir ettiğini düşündü. Vatandaşlar uzun süre hareket etmemesi üzerine Çetin'i kontrol ettiklerinde tepki vermediğini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Şükrü Çetin'in hayatını kaybettiğin tespit etti. Bunun üzerine adrese polis merkezi, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular

"BEN ÖLSEYDİM SEN ÖLENE KADAR"

Acı haberi alan Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in cansız bedenini gören bir yakını "Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar" diyerek gözyaşı döktü. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aracını tamir ediyor zannettiler, cansız bedenini buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
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